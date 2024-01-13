誰能前進國會？2024區域立委選舉即時開票看這裡 16:00鎖定最新戰況

2024總統立委選舉今（13）日登場，除了新的正副總統人選將出爐，立法院總計113席也會迎來新的變局。本次選舉有315位區域立委候選人及20位山地、平地原住民立委候選人登記參選，共計335人要搶攻79個區域及原民立委席次。在不分區立委選舉部分，有16個政黨共提出178位候選人要競爭34席不分區立委。

開票作業於今天下午4點起進行並回報，《聯合新聞網》將在本文提供全台區域及原民立委的最新開票情況，以及整理最終當選名單，讓讀者掌握第一線戰況。

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