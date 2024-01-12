北市藍綠衝票決戰 上演落淚、團結戲

明天是大選投票日，藍綠昨掃街衝刺，也上演短兵相接劇碼，內湖、南港區民進黨候選人高嘉瑜昨掃街被國民黨候選人李彥秀母親辱罵，高事後落淚，李則致歉；國民黨北市黨部主委黃呂錦茹昨打破外界傳言，陪中正、萬華選區黨籍候選人鍾小平掃街，強調兩人無心結，無黨籍候選人于美人反酸，可以看出市黨部主委有多難。

國民黨副總統候選人趙少康、國民黨主席朱立倫、副主席連勝文等人昨分別陪藍營共4個選區候選人掃街，民進黨北市競選總部主委陳時中昨下午第8度站台高嘉瑜，喊出台北隊8席全壘打。

但高嘉瑜上午在中研市場拜票，批李彥秀收財團政治獻金、又到美國買豪宅，此時李彥秀母親聽到向前理論，並罵「妳肖查某、起肖是不是？」「他為什麼把你打成這樣？」等語，高回說「李媽媽請不要在人傷口上撒鹽」。

高嘉瑜事後表示，起初還以為是一般民眾，後來發現這人緊跟不放，還用非常難聽言語辱罵她，才發現是李母。

媒體問是否因家暴再被提起感到難過？高眼淚瞬間止不住，一旁助理連忙遞上衛生紙，高表示，「不是難過啦」，是很感動身邊有很多人跟她站在一起。

李彥秀表示，母親盛怒下的講話，並不妥當，向高嘉瑜致歉，高當時不幸遭到家暴，她第一時間就撰文聲援，希望高要勇敢、不要姑息，反對暴力，「家暴行為零容忍、零妥協」是她一直以來的堅持。

國民黨主席朱立倫（右起）昨天和北市黨部主委黃呂錦茹輔選立委候選人鍾小平。記者鍾維軒／攝影

鍾小平昨與朱立倫、北市議會議長戴錫欽等人掃街，在眾人受訪時，黃呂錦茹現身，上演藍營大團結，鍾曾數次邀請黃呂錦茹替他站台屢屢未果，外傳兩人有心結；鍾小平說，黃呂錦茹日前也在市長蔣萬安陪同下到場，還笑得很燦爛，「我現在跟她很好」。

黃呂錦茹說，她與鍾沒有心結，各個選區都會幫忙站台，但要兼顧總統選情，因此出現的機率不大，也希望鍾能多拿一席。朱立倫說，選戰關鍵時刻，這時候沒有小恩小怨，只有大局為重。

但對手紛紛反酸，于美人說，可以看出市黨部主委有多難，若鍾沒辦法得到同黨同志的支持，要怎麼得到選民的支持？

民進黨候選人吳沛憶說，鍾小平選舉才臨時抱佛腳，自己用真誠付出努力，一路以來只打團結政績牌，選舉時才有辦法整合在地最大力量。

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