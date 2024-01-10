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羅致政陷影音爭議 郭正亮：偽造41分鐘錄音檔是難事

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨立委羅致政深陷影音爭議，認為是境外介選。聯合報系資料照
民進黨立委羅致政深陷影音爭議，認為是境外介選。聯合報系資料照

民進黨立委羅致政的不雅影片流出，交由檢調釐清真相，不過調查結果仍不明，此外，國民黨北市立委候選人游淑慧還收到一則41分鐘音檔，內容疑似是羅致政和蔡英文總統對話。前立委郭正亮昨(9）日在節目中分析，不同於偽造影片，要偽造長達41分鐘的錄音檔是很難的事，沈富雄則認為，羅致政本人至今未同意公布已送交檢調的鑑定結果，是此事件中最大的敗筆。

郭正亮在政論節目《TVBS戰情室》中表示，錄影檔部分原本是透過外國色情網站PO出的7段影片，後經「拿出一些手段」，讓外國色情網站將它全數下架，「這很不容易」。他表示，鑑定影片是否公布造假需要本人同意，但調查局目前並未獲得本人同意，「事實上鑑定影片真偽只需30分鐘就能知道結果」。

反觀另一長達41分鐘的錄音檔，郭正亮即表示，錄音鑑定比影片要難，國民黨前主席吳敦義也曾有過類似爭議，最後還送到美國去鑑定，但吳的錄音檔比較短，「錄音帶要變造到41分鐘是極困難的事」，現在網路上還有前美國總統歐巴馬及美國總統拜登的錄音檔檔案，大約都是1、2分鐘，「沒有辦法拉很長，因為如果時間拉長，一下子就會被識破」。

沈富雄也在節目中表示，因該鑑定結果已送檢調單位，但因未獲羅致政同意公布，「這是很大的敗筆」。至於被問到會不會影響羅致政選情，郭正亮斬釘截鐵地表示：「這種事情一定會影響到婦女票」，但沈富雄對此則說：「羅致政如果因為這樣而落選，反而是一種解脫，再也沒有人追究他了」。

民進黨立委羅致政對於捲入不雅影片風波，則斥國民黨配合境外介選勢力，他要強烈抗議。而針對疑似羅和蔡英文總統對話的音檔外流，行政院長陳建仁昨答詢時同意這涉及國安問題，要請檢調審慎調查。

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