不雅影片連環爆 羅致政斥介選

民進黨立委羅致政捲入不雅影片風波，國民黨昨天再揭收到廿部羅致政最新的高畫質不雅影片，已送交檢調鑑定。羅致政則斥國民黨配合境外介選勢力，他要強烈抗議。而針對疑似羅和蔡英文總統對話的音檔外流，行政院長陳建仁昨答詢時同意這涉及國安問題，要請檢調審慎調查。

國民黨二○二四競選發言人凌濤昨在記者會表示，經比對收到的多部羅致政最新高畫質不雅影片，多數與先前的不雅片是同一場景拍攝，雙方鹹濕對話毫無保留，並有許多不堪入目的互動，甚至拿道具拍攝，內容令人極為不適，他已將影片送檢調深入調查是否為深偽影片，若檢調認定影片為真，民進黨總統候選人賴清德應道歉並要求羅致政退選。

羅致政回應，請問國民黨的影片從何而來？又是誰源源不斷供應資料？這就是意圖使人不當選的明證，台灣有選舉史以來的最大奧步，絕對不能讓中共網軍介選得逞、動搖國本。

國民黨立委王鴻薇說，羅致政影片、錄音檔還有什麼偵查不公開的問題？難道也要像高端疫苗合約一樣封存卅年？

【記者張宏業／台北報導】立委羅致政爆出疑與蔡英文總統談話的四十一分鐘錄音檔，羅稱錄音檔是是境外介選變造操作；事涉總統層級，調查局認為事涉國家安全，決定立案追查音檔真偽。選戰進入最後倒數四天，調查結果選前公布預估可能性不高。

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