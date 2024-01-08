綠列不投藍白8大點 藍白端出政見牛肉

綠狂轟藍白，盼極大化不分區選票！在8日的不分區立委政見發表會上，民進黨代表郭昱晴列出黑金與核電重現等8個理由，呼籲民眾不要投藍白；國民黨代表柯志恩反駁完郭昱晴的指控後，隨即將重點擺在檢討雙語政策等政見宣傳。民眾黨代表邱慧洳也先列出民眾黨5大訴求，並呼籲民眾把選票投給藍綠以外的選擇。

先提政見與人選

民進黨代表郭昱晴首先表示，民進黨不分區有3大共同政見，給予孩童更友善與安全的成長環境、深化台灣自由民主與最多元問政團隊。她說，不分區第一名與第三名分別是靖娟基金會執行長林月琴與還我特色公園行動聯盟理事長張雅琳，可以與民進黨其他立委共同提出更友善多元的照顧計畫。

在深化民主方面，有第二名的黑熊學院創辦人沈伯洋，還有前台中市交通局長王義川，可以杜絕假訊息進入台灣。多元問政團隊方面，包括農業、環保、文化與醫療等專業都有，包括醫生王正旭、護理工會監事張秀君，未來進入國會也將改善護病比，推出百億癌症新藥基金，讓我國醫療有更好發展。

批藍白劣跡班班

「藍綠地方已經過半，立委不能再過半！」郭昱晴強調，她有8個理由呼籲民眾不要投藍白：排黑條款被修回去，公職人員有強盜前科；同婚、年金改革、不當黨產、國安五法都會修掉；會重啟服貿，讓中生來台就學就業，使台灣年輕人受衝擊；全世界都要跟中國切割時，重回親中路線。

郭昱晴說，國民黨說要重啟特偵組，但當初馬王政爭就是總統用司法追殺人的工具；內閣制虛位元首，不選總統藍白最高興；藍白都說要新建核能電廠，但要蓋在哪裡？最後，被罷免過的前高雄市長韓國瑜將重回立法院，而他當高雄市長期間可以自由進入一國兩制的代表機構中聯辦，若重回立院，台灣很難確保主權安全。

國民黨上任不賣台

柯志恩表示，國民黨過去犯過錯，因此在深切反省後，提出最多元的候選人，包括檢察官、區塊鏈專家、醫生與潛艦國造推手與年輕人們，盼為台灣的未來做更好的規劃。她澄清說，國民黨重返執政不會廢除同婚，也沒有要將排黑條款修回，韓國瑜若當上立法院長，不會因為去中聯辦聊天就把台灣賣掉。

她也強調，陸生來台就學與工作都有嚴格限制，所有問題都要回歸中華民國憲法討論，包括九二共識也不是中國國家主席習近平定義的九二共識。柯志恩反批賴清德，擔任副總統宣誓時的誓詞就說要忠於中華民國，但卻又在辯論會說「中華民國是災難」，彰顯其缺乏誠信、讓人民難以信任的特質。

「國民黨提出很多福國利民的政策，蔡總統好的政策也會延續！」柯志恩列舉說，包括檢討雙語教育、召開全國教育會議，增加護理人員月薪1萬元，懷孕新住民全面納入健保、成立緝毒署、解決五缺等。她說，國民黨上任也要加強對美聯繫，加入RCEP與CPTPP以外，「台美21世紀貿易倡議」也要持續談判。

改革媒體與司法

民眾黨代表邱慧洳則說，民眾黨有5大政策，國會改革、司法改革、媒體改革、居住正義與勞動權益。她強調，藍綠兩黨國會都曾過半，但立法院總會淪為行政院的橡皮圖章，未來要修法建立國會聽證制度，加強國會監督力道。司法改革部分，要增訂不法關說罪，避免邱太三司法關說還能當大官的狀況再現。

另外，也要增定不法餽贈罪，終結民進黨立委陳歐珀與詐騙集團勾結的惡劣情形，還要制定民進黨當初說好要制定的《吹哨者保護法》。媒體改革方面，邱慧洳直言，媒體老闆與政客有緊密合作關係，讓媒體失去監督力量，成為政客大內宣打擊異己工具，未來一定要制定《反媒體壟斷法》，並推動媒體財報、補助與股權透明。

給藍綠以外勢力機會

居住正義方面，民眾黨要大力興建社會住宅，擴大租金補貼；勞動權益則要《最低工資法》制定明確調薪公式。邱慧洳強調，藍綠兩黨已經被年輕世代唾棄，這是30年來少數有藍綠以外的選擇的機會，呼籲選民支持民眾黨。

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