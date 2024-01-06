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北市6選區／苗博雅批藍沒收立委補選 羅智強諷雙標

聯合報／ 記者林佳彣邱書昱／台北報導
台北市立委第六選區候選人，國民黨羅智強（左圖）與社民黨苗博雅（右圖）。圖／聯合報系資料照片
台北市立委第六選區候選人，國民黨羅智強（左圖）與社民黨苗博雅（右圖）。圖／聯合報系資料照片

台北市立委第六選區（大安）、第八選區（文山、南中正）都是藍營優勢區，昨天政見發表會，社民黨苗博雅槓上國民黨羅智強，籲大安不該只有深藍一種顏色，羅反批苗雙標，並緊咬廢死議題。八選區藍營賴士葆未參加，遭白、綠對手圍攻。

苗博雅批評國民黨前立委林奕華刻意拖延辭職時間，「沒收補選」，讓大安成為唯一沒有區域立委服務的選區，羅智強嘴巴說愛大安，卻一句譴責都說不出口。

她向選民喊話「大安不該只有深藍一種顏色」，要跨越藍綠高牆，選她做立委，實現大安區史上首次立委輪替，30萬人不怕沒人照顧。

接著登場的羅智強，大酸苗博雅2016年參選文山區立委曾提及廢死聯盟法務主任的經歷，2024年換選大安區立委卻不見，不敢面對人生最核心主張「廢除死刑」的候選人，政見還能夠讓選民相信？

羅諷刺苗「一心監督在野黨，不斷為執政者擦脂抹粉」，若苗選上立委，大安區少3年議員，「我不是反對政治人物帶職參選，我反對的是雙重標準。」

台灣維新候選人朱翊銘提出大麻合法化、毒品合法化、性交易合法化等政見。

第八選區現任賴士葆昨天缺席政見發表會，遭到台灣民眾黨張其祿、民進黨王閔生痛批，王閔生說，賴連任長達20年，地方卻沒有改變，四處掛搶救看板，卻不參加政見發表，合理嗎？

張其祿針對國家的廉政透明，包含揭弊者保護法、不法餽贈、選舉過程中公費選舉制度等議題，及居住正義、財政收支畫分法等提出修改看法，喊出打造大學城，改善區域停車空間不足等政見。

王閔生提及3屆議員期間推電動公車上路、攜手還我特色公園聯盟汰換塑膠罐頭遊具等政績，也就教育、文化及商業等面向提出政見，強調當選會緊盯變電所地下化，加速推動南環段核定。

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