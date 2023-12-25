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收購農地再變更地目蓋廠房 黃國昌轟陳明文「炒地」

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
民眾黨不分區立委候選人黃國昌。圖／聯合報系資料照片
民眾黨不分區立委候選人黃國昌。圖／聯合報系資料照片

民眾黨總統候選人柯文哲投資的農地涉違規使用，民眾黨不分區立委候選人黃國昌昨天說，民進黨的無恥沒有下限，從上到下狂打柯文哲的「炒地鍊金術」，民進黨立委陳明文以妻子名義成立公司，先是收購農牧用地，接著再變更地目興建廠房，「這個才叫炒地」。

黃國昌臉書發文表示，英系大將陳明文公司提出「特定農業區」用地變更申請，蔡政府的農委會與嘉義縣政府，自然立馬同意配合，陳明文要興建上萬坪廠房地點是「第一級環境敏感地區之優良農地」；他批評民進黨的無恥沒有下限。

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