聽新聞
test
0:00 / 0:00
收購農地再變更地目蓋廠房 黃國昌轟陳明文「炒地」
民眾黨總統候選人柯文哲投資的農地涉違規使用，民眾黨不分區立委候選人黃國昌昨天說，民進黨的無恥沒有下限，從上到下狂打柯文哲的「炒地鍊金術」，民進黨立委陳明文以妻子名義成立公司，先是收購農牧用地，接著再變更地目興建廠房，「這個才叫炒地」。
黃國昌臉書發文表示，英系大將陳明文公司提出「特定農業區」用地變更申請，蔡政府的農委會與嘉義縣政府，自然立馬同意配合，陳明文要興建上萬坪廠房地點是「第一級環境敏感地區之優良農地」；他批評民進黨的無恥沒有下限。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 政見會後情勢生變？最新5家媒體民調一次看
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言