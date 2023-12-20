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大選決戰反貪腐 砲火集中新潮流

聯合報／ 記者林銘翰張睿廷侯俐安／台北報導
在野黨揭弊動作不斷，新潮流大將屢屢成為攻擊箭靶。圖為國民黨北市議員徐巧芯貼出綠營新潮流部分成員。圖／擷取自臉書
在野黨揭弊動作不斷，新潮流大將屢屢成為攻擊箭靶。圖為國民黨北市議員徐巧芯貼出綠營新潮流部分成員。圖／擷取自臉書

二○二四年總統及立委選舉進入倒數階段，藍白政黨搶攻國會席次，不約而同瞄準民進黨派系新潮流，國民黨總統候選人侯友宜喊出「新潮流不散，台灣了（賠）一半」，民眾黨總統候選人柯文哲則說「新潮流不倒，台灣不會好」。砲打新潮流顯然成為藍白最大公約數，背後反映的是對民進黨執政貪腐爭議不滿的民意。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，根據去年的選舉經驗，選戰一旦陷入「價值共識議題」的泥沼如林智堅學倫案，對執政的民進黨相當不利；例如最近熱炒的違建案、議長賄選案、個人或團隊成員的學倫、黑金、貪腐、性醜聞等等品行道德問題。

在野黨揭弊動作不斷，民眾黨立委陳琬惠接獲檢舉，揭露陸委會副主委梁文傑違法吸食加熱煙；國民黨立委王鴻薇接著就踢爆，民進黨總統候選人賴清德競選總幹事潘孟安入住建商提供豪宅，新潮流大將屢屢成為攻擊箭靶。侯友宜陣營猛踩綠營痛點，昨再發布「雙面LIE清德」影片。

侯競辦發言人黃子哲表示，台南近來爆發八八槍擊案件、學甲爐碴案，賴清德本命區台南在民進黨長期執政下，弊案叢生、黑金猖獗，由此可見，貪腐無能就是賴清德最大的標籤。

民眾黨不分區立委候選人黃國昌也鎖定新潮流，點名賴清德有「十二護法」，他問賴清德，究竟是什麼時候知道陳宗彥涉八八會館案？為何賴清德任台南市長期間就是查不到郭再欽涉學甲爐碴案？

藍白砲火猛烈對準賴清德和新潮流，賴競總發言人戴瑋姍反批，侯友宜才是嘴說居住正義，反黑金貪腐，結果自己擁凱旋苑宿舍，年收近二千萬元租金；轉身就站台力挺賄選犯前議長李全教，才是最大的雙面人。

藍營「ＰＫ小組」成軍，要與民進黨的貪汙腐敗大ＰＫ；民眾黨方面也預告，接下來每周都會舉行記者會，揭發民進黨新潮流的更多爭議。大選決戰貪腐與清廉，藍綠白都將面臨最嚴格的檢驗。

2024選舉 2024立委選舉 新潮流 賴清德 陳宗彥 潘孟安 林智堅 梁文傑 戴瑋姍

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