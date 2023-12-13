觀察站／恐現「雙少數政府」不穩危機

國會席次 表／周佑政 立委選舉，藍綠都想拚過半，但以目前民眾黨的政黨支持度在百分之十五上下，勢必瓜分藍綠席次，恐導致藍綠白三黨在國會都不過半。而總統選舉三足鼎立，很可能選出「少數總統」，明年極可能出現「雙少數政府」的政局不穩危機。

所謂「雙少數政府」，即「少數總統」加上「少數國會」。從目前藍綠白三方拚戰，堪稱勢均力敵來看，總統當選人幾乎注定將只是「相對多數」，而非得票過半的「絕對多數」；這樣的得票數，民意支持的權力基礎相形較弱，也被稱為「少數總統」。

一旦國會又是三黨不過半，「少數總統」所屬政黨在國會也是「少數國會」，這時總統當選人若不尋求與在野黨合作，幾可預言將重蹈二○○○年陳水扁「少數執政」的困境。

中研院院士吳玉山日前就表示，「雙少數」政府將影響政府合法性，若不修憲，可在建立新內閣時，由總統向國會提出信任投票，獲得國會同意。司法院前副院長蘇永欽更直言，「雙少數」就是假民主，會產生權責不符等危機，台灣應朝適當的聯合政府等相關機制的改革討論前進。

律師李念祖也認為，聯合政府能避免少數統治、提升民主正當性。他舉法國為例，雖然憲法沒特別規定，但組成內閣仍會尋求國會同意，希望得到國會信任；我國一九九七年修憲之後，拿掉立法院對行政院長被提名人的同意權，但並不是不允許尋求國會同意，完全是看總統「要不要做」。

從上述見解來看，當國內出現「雙少數政府」，總統當選人若不想橫柴入灶，搞得政局不安寧，就必須有組建聯合政府的準備，並且誠心與在野黨協商。

陳水扁二○○○年當選總統「朝小野大」的政局亂象，已是台灣政治史上的一大夢魘。但比起當年國民黨還不太懂得當在野黨，假設民進黨明年驚險贏得總統，在野黨在國會有韓國瑜、黃國昌這類「戰神級」的立委，執政黨在國會遭遇杯葛的力道只會更甚從前；若不能未雨綢繆，屆時的政局混亂，絕對不容小覷。

從目前選情來看，二○二四大選極可出現少數總統，國會三黨不過半的可能性也最大。藍綠白現在廝殺得刀刀見骨，選後若不能和解，如何組建聯合內閣？有志勝選的總統侯選人，都該及早籌謀。

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