衝政黨票…朱韓打團體戰 綠出拒韓牌

二○二四大選倒數，藍綠白各自衝刺立委選舉政黨票。國民黨主席朱立倫與不分區名列第一的高雄市前市長韓國瑜分頭帶隊團體作戰；民進黨分進合擊，打出「拒韓牌」與「搶救王義川」計畫；民眾黨則由位列不分區第二的前立委黃國昌打頭陣，以空戰模式主打揭弊形象。

國民黨由韓國瑜主攻陸戰穩固基本盤，從中南部往北部再到東部、離島，與不分區名單政治組的謝龍介、柯志恩等人，幾乎全台跑透透，每場造勢賣力助講、金句連發，猛轟民進黨貪汙腐敗，所到之處鐵粉隨行，場面熱烈。

朱立倫則是領兵不分區專業組，透過網路文宣、媒體專訪，凸顯此次國民黨不分區年輕、專業、具有代表的特點，除了與綠白陣營的不分區名單做出區隔，並藉由人選的專業，結合時事議題與總統候選人侯友宜的政見，盼吸引年輕族群及知識選民，帶動整體選票。

民進黨不分區立委候選人王義川。圖／民進黨提供

民進黨部分，總統候選人賴清德競選總部主線戰場，以「拒絕韓國瑜，團結護國會」為訴求，瞄準的正是韓國瑜為第一位被罷免的直轄市長，也是第一位公然暴力毆打立委同仁的人，藉著對韓的「高仇恨值」衝刺政黨票，並反制藍營。

至於帶有kuso味的「搶救王義川」，則是民進黨另個衝刺政黨票計畫，但民進黨人士也提醒，認為不宜過度輕浮。

民眾黨不分區立委候選人黃國昌。圖／聯合報系資料照片

民眾黨方面，有「戰神」封號的黃國昌加入之後，近期已可見其砲火威力。尤其值得一提的是，他透過網路開直播，為民眾黨募款並一夜達標，迅速解決競選經費不足的難題。黃國昌近期並加強火力質疑賴清德萬里老家違建爭議，充分展現揭弊形象，也為民眾黨積極拓展票源。

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