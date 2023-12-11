新聞眼／萬安旋風 要幫藍搶3種票

台北市長蔣萬安昨首度南下高雄輔選，不只深受婆婆媽媽歡迎，還有許多年輕學生爭相合照、握手，蔣萬安來者不拒。港都颳起「萬安旋風」，蔣萬安也幫國民黨爭取到向來欠缺的「三張票」：年輕票、女性票、中間選票。

蔣萬安這趟高雄行做足準備，一到高雄就稱讚港都人的熱情如高雄陽光，女粉絲要他留下來，他笑稱「我想留下來，但我的太太會很緊張」，一方面凸顯自己愛妻一族、一方面誇高雄魅力。蔣萬安也多次以台語致詞，還透露「台語是太太教的，有宜蘭腔」，並當眾背誦高雄市一心、二聖、三多到九如、十全等路名，拉近和在地民眾的距離。

顏值高、親和力佳的蔣萬安是藍營明日之星，最佳人氣測試點是兩個菜市場；他接連走訪鼓山內惟市場和左營自由黃昏市場，高雄鄉親的熱情程度遠超乎預期，也讓蔣多次表示「高雄人熱情真的就像太陽一樣炙熱」。

一天超過七場活動、數百人爭相握手，蔣萬安的雙手也被抓傷，但這些傷痕無疑是台北市長在高雄受歡迎的「勳章」，不但有女選民直率大喊「我好愛你」，還有民眾沒預期會見到蔣，大老遠高喊「國民黨加油、蔣萬安加油」，讓蔣發自內心說「我好喜歡高雄」。

「萬安旋風」讓綠油油的高雄掀起一波波藍色漣漪，但這波漣漪能持續多久？能否擴散到其他藍營參選人身上？恐怕連蔣萬安自己也很好奇。

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