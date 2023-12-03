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沒資產就非中和人說法引爭議 吳崢、張智倫互嗆

中央社／ 新北3日電

新北市中和立委選情持續加溫，民進黨立委參選人吳崢批評國民黨對手張智倫所稱「在中和沒資產，就不是中和人」說法太過分；張智倫反嗆吳崢若選輸了就會跑掉，對中和沒感情。

新北市立委選舉第8選區（中和區）陸戰正酣，藍綠雙方都鎖定市場進行掃街拜票，吳崢由民進黨發言人張志豪陪同，而張智倫在國民黨立委參選人葉元之、國民黨新北市議員金瑞龍陪同，雙方都各自掃街一一握手致意，努力爭取攤商和民眾的支持。

吳崢接受媒體聯訪時質疑張智倫父親、前國民黨立委張慶忠家族財產新台幣上百億元，是最有錢的政治家族，並批評張智倫日前在公眾場合稱「在中和沒資產，就不是中和人」的說法，太過分、太誇張。

他表示，對手藉此批評他無心地方，選完也不會在中和留下來，這個說法很弱，也凸顯張智倫家族的想法封閉，就是要壟斷，不希望任何人參與中和地方政治，而他將努力提升中和政治環境及政治改革，會參選到底不會屈服。

張志豪表示，在中和沒資產，就不是中和人」的說法很荒謬，中和很多在地民眾及年輕人都沒有資產，他和吳崢也都是租屋族，但他們都努力在中和認真生活著，希望繼續在地為中和發展而努力。

對於吳崢等人的批評，葉元之接受媒體聯訪時表示，選舉就是這樣，大家相互攻防。至於是否在地，大家各自解讀，他也認為自己競選的對手自稱的板橋最佳代言人，就是明顯廣告不實。

張智倫強調，「在中和沒資產，就不是中和人」的說法遭對手的抹黑造謠，他的意思是希望中和人支持中和在地的他，而對手吳崢則是選輸了就跑、就換選區，對中和沒感情，因此，他未來若和葉元之一起進入國會，會努力讓新北更國際化，讓大家更能安居樂業。

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