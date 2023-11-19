不在意去留！藍營現任不分區立委讚名單亮點多、盼重用現有團隊
「雖然沒有連任，但本屆大選的不分區亮點很多，囊括醫療、軍事等方面的專家！」國民黨不分區立委吳斯懷針對國民黨不分區名單受訪時表示，黨中央推出的名單很多亮點，自己沒有連任很正常。另一位不分區立委李貴敏則說，從政其實並非自己原本的規劃，因此不在意去留，她也希望新人能善用現任立委的團隊，好好表現。
軍人不選擇戰場
吳斯懷受訪時表示，自己沒有連任很正常，黨中央有大選與區域立委選舉的考量，不能說沒有續任就不開心。他大讚說，這次新的不分區名單有各領域專家，還有很多年輕人，且比起民進黨的不分區有8位爭取連任，國民黨名單的亮點太多。
他也笑說，自己是國民黨黨員，黨主席朱立倫也說，所有現任立委都是未來選舉團隊的重要成員，明年若勝選都要納入執政團隊。因此只要國民黨或國家有需要，他都會義無反顧的挺身而出，「作為軍人與戰士，沒有選擇戰場的權利！」吳斯懷強調。
盼重用立委團隊
「從政並非原本生涯規劃！」國民黨不分區立委李貴敏受訪時則強調，當初因為父親的期許，所以才接受前總統馬英九推薦擔任不分區立委，因此不會在乎這次是否連任。她也指出，在現在資訊發達下，不是只有立委可以監督政府，未來卸任後也會持續關注執政黨的所作所為。
李貴敏表示，黨內有很多人才，都是一代一代推陳出新，因此不分區多用新人是好事，不過她也說，能對政府保持強力監督，自己的團隊功不可沒，因此希望新的不分區未來能優先承接現任不分區的團隊，盼透過迅速接手，好好發揮立委監督政府的義務。
交通界嘆游未納入
不過國民黨不分區立委游毓蘭並未納入名單，引起支持者反彈，她也在臉書上向支持者，與推薦她的警大、伊利諾大學的學長趙守博與國民黨總統參選人侯友宜致意表示感謝。雖有路權團體和意見領袖紛紛留言為她抱不平。交通網紅「拔舌地獄」還表示，游毓蘭在交通平權上的努力有目共睹，沒有進入不分區名單，實在是台灣民眾與基層員警的遺憾。
交通YT「企鵝交通手札」表示：「那麼賣力地幫扶不起的阿斗造勢宣傳，結果連個不分區都沒有，怪不得黨內一堆人要跳船，委員真的辛苦了」。「台灣交通安全協會」則直言，對於國民黨的安排非常難以理解，這樣是徹底忽視游毓蘭對交通的貢獻，還有民眾的期待。
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