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新北七星賴品妤、廖先翔纏鬥殺出第三人 導演陳長志宣布參選

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
導演陳長志以文天祥為扮相，他說參選是為了要突破藍綠政二代僵局，「放下對立」，解決人民的問題。圖／陳長志提供
導演陳長志以文天祥為扮相，他說參選是為了要突破藍綠政二代僵局，「放下對立」，解決人民的問題。圖／陳長志提供

新北市立委第12選區（七星區），國民黨廖先翔挑戰現任民進黨立委賴品妤，藍綠政二代對決，因兩人父親爭議，目前殺得難分難解。另有第三人宣布參選，為雙溪在地人擔任導演的陳長志，將以台灣維新黨登記參選，陳長志說，他要突破藍綠政二代僵局，「放下對立」，解決人民的問題。

47歲的陳長志擔任導演20多年，成立電影工作室接案拍攝廣告、MV、紀錄片等，未來計畫籌拍文天祥的電影。11月19日他將在雙溪祭祀宋末忠臣文天祥、陸秀夫、張世傑的三忠廟舉行迎神活動，他將刺青、落髮，展現參選決心，會在胸前刺上的北斗「七星」。

陳長志自小看露天電影，覺得很有趣，他看到一道光出來就開始一連串的故事，讓人歡笑、流淚，他當時問阿公「這是誰做出來的」，阿公說是「導演」，因此他8歲時就下定決心長大後也要當導演。

陳長志去泰國多次考察醫療大麻的合法的問題，他訴求要在台灣推動「醫療人權」，落實醫用大麻合法化的政策，他表示，聽過太多許多得不到及時救治的悲劇，並認為政府不應草菅人命。

「先放下對立，才能處理問題。」陳長志認為，現在台灣就是政治對立，沒有在解決人民的問題，導演的工作就是隨時在解決各種問題，這也是要出來選立委的主要理由，他要解決人民的問題，推動社會的改革，讓台灣有新的樣貌、展開新的維新。

陳長志指出，他與藍綠參選人不同，他是正港礦工之孫，1歲父親過世、母親改嫁後他成為孤兒，8歲立志當導演，15歲離開家鄉到復興美工求學，畢業後因96年飛彈危機毅然入伍，而退伍後進入影像製作環境學習，順利在28歲時成為一位導演，不到20年就完成人生的夢想。

陳長志說，他是深愛家鄉雙溪的導演，此次搏命參選七星選區立委，希望所有鄉親能夠放下對立，選出一位在原鄉出生長大、關心一般百姓疾苦，永遠站在人民這一邊的在地人。

導演陳長志以文天祥為扮相，他說參選是為了要突破藍綠政二代僵局，「放下對立」，解決人民的問題。圖／陳長志提供
導演陳長志以文天祥為扮相，他說參選是為了要突破藍綠政二代僵局，「放下對立」，解決人民的問題。圖／陳長志提供
導演陳長志以文天祥為扮相，他說參選是為了要突破藍綠政二代僵局，「放下對立」，解決人民的問題。圖／陳長志提供
導演陳長志以文天祥為扮相，他說參選是為了要突破藍綠政二代僵局，「放下對立」，解決人民的問題。圖／陳長志提供

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