聯合報民調／政黨票 藍綠平分秋色 白增幅大
本報最新調查發現，區域立委選情變化不大，國民黨仍以二成七的支持率，微幅領先民進黨四個百分點，百分之八屬意民眾黨立委候選人；不過，不分區立委政黨票部分，民進黨由原本落後國民黨五個百分點轉為平分秋色，民眾黨支持度也由一成上升至一成五，成長幅度最大。
區域立委挺誰 有三成九尚未決定
距離明年立委選舉只剩不到三個月的時間，觀察區域立委選情現況，如果明天投票，目前有二成七選民表示會投給國民黨的立委候選人，民進黨居次，獲得二成三選民青睞，台灣民眾黨則獲得百分之八的支持，其他政黨立委候選人的選票浮現不多，支持度合計不超過百分之二，百分之一會投給無黨籍候選人，三成九尚未決定區域立委支持人選。
不分區立委政黨票部分，根據本報九月下旬的調查，當時國民黨以三成支持度小勝民進黨五個百分點。
政黨票 藍綠差距縮為二個百分點
時隔一個多月，國民黨的不分區政黨票雖然仍獲得二成九選民支持，但由於民進黨支持度由二成五上升到二成七，一升一降，雙方差距縮小為二個百分點，實力不分上下。
各政黨中，成長最多的是台灣民眾黨，不分區政黨票支持度由九月下旬的一成增為一成五，幅度驚人；其他政黨支持度目前都低於百分之五的分配門檻，要爭取不分區立委席次仍有待努力。不過，仍有二成七未決定政黨票投票對象，未來選票流向值得關注。
交叉分析發現，總統與立委選舉存在分裂投票狀況，扣除尚未決定者，僅七成選民支持的總統與立委對象屬於相同政黨。各黨中，以國民黨總統選情與不分區立委政黨票的連動最高，支持侯友宜的選民中，八成三票投國民黨；支持賴清德的選民中，政黨票屬意民進黨的比率略降為七成五；支持柯文哲的選民，則只有半數支持民眾黨，柯的個人魅力大於政黨認同。
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