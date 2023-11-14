2024總統大選 聯合報最新選情民調問卷題目
1.請問這次總統選舉你會不會去投票？
(1)會
(2)不一定、看情形
(3)不會
(8)未回答
2.明年的總統大選，請問在【隨機提示選項1-4】這四個人當中，您會支持誰擔任總統？
(1)國民黨侯友宜
(2)民進黨賴清德
(3)民眾黨柯文哲
(4)無黨籍郭台銘
(7)都不支持/支持其他人
(8)未決定、無意見或拒答
3.請問在【隨機提示選項1-4】這四個人當中，您最不希望誰當選總統？還有沒有其他人？ (可複選)
(1)國民黨侯友宜
(2)民進黨賴清德
(3)民眾黨柯文哲
(4)無黨籍郭台銘
(7)都沒有
(8)無意見或拒答
4.這次總統選舉，請問您希不希望民眾黨與國民黨整合，共推人選？
(1)非常希望
(2)還算希望
(3)不希望
(8)無意見或拒答
【Q5及Q6隨機呈現】
5.如果郭台銘參選，藍白整合是柯文哲當正，請問在【隨機提示選項1-3】組合中，您會支持那一組擔任總統副總統？
(1)柯文哲搭配侯友宜[柯侯配]
(2)賴清德搭配蕭美琴[賴蕭配]
(3)郭台銘搭配賴佩霞[郭賴配]
(7)都不支持/支持其他人
(8)未決定、無意見或拒答
6.如果郭台銘參選，藍白整合是侯友宜當正，請問在【隨機提示選項1-3】組合中，您會支持那一組擔任總統副總統？
(1)侯友宜搭配柯文哲[侯柯配]
(2)賴清德搭配蕭美琴[賴蕭配]
(3)郭台銘搭配賴佩霞[郭賴配]
(7)都不支持/支持其他人
(8)未決定、無意見或拒答
【Q7及Q8隨機呈現】
7.如果郭台銘最後不參選，藍白整合是柯文哲當正，請問在【隨機提示選項1-2】組合中，您會支持那一組擔任總統副總統？
(1)柯文哲搭配侯友宜[柯侯配]
(2)賴清德搭配蕭美琴[賴蕭配]
(7)都不支持/支持其他人
(8)未決定、無意見或拒答
8.如果郭台銘最後不參選，藍白整合是侯友宜當正，請問在【隨機提示選項1-2】組合中，您會支持那一組擔任總統副總統？
(1)侯友宜搭配柯文哲[侯柯配]
(2)賴清德搭配蕭美琴[賴蕭配]
(7)都不支持/支持其他人
(8)未決定、無意見或拒答
9.目前藍白正副搭配沒共識，請問您覺得要公平的決定藍白合作誰正誰副，應該考慮哪些因素？(逐一提示，可複選)
(1)參選人的民調支持度
(2)參選政黨的民調支持度
(3)政黨掌握的立法院席次
(4)政黨掌握的執政縣市多寡
(7)以上都不重要
(8)不知道、無意見或拒答
10.如果藍白共推候選人，您可以接受那些組合？(提示選項，可複選)
(1)侯柯配
(2)柯侯配
(3)輸的退選，贏的自己找副手
(8)不知道、無意見或拒答
11.如果最後藍白合破局，請問您覺得國民黨或民眾黨誰的責任比較大？
(1)國民黨
(2)民眾黨
(3)責任各半[先追問]
(8)不知道、無意見或拒答
12.明年也要同步選立委，立委選舉每個人可以投兩張票，一票選人，一票選黨。如果明天投票，請問立委選舉選人的那一票[區域立委]，您會投給哪一個政黨的參選人？
(01)國民黨 (02)民進黨 (03)親民黨
(04)時代力量 (05)新黨 (06)台聯
(07)台灣民眾黨 (08)綠黨 (09)台灣基進黨
(95)不投區域立委票/投廢票
(96)其他政黨或政團
(97)無黨籍參選人
(98)不知道/未決定/未回答
13.如果明天投票，請問立委選舉選黨的那一票[不分區政黨票]，您會投給哪一個政黨？
(01)國民黨 (02)民進黨 (03)親民黨
(04)時代力量 (05)新黨 (06)台聯
(07)台灣民眾黨 (08)綠黨 (09)台灣基進黨
(95)不投政黨票/投廢票
(96)其他政黨或政團
(98)不知道/未決定/未回答
14.明年的總統大選，請問您希望下架民進黨嗎？
(1)非常希望
(2)還算希望
(3)不想下架民進黨
(8)無意見或拒答
註：以上為主要題目，不含基本資料題組；題序為實際訪問題序。
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