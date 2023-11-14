2024總統大選 聯合報最新選情民調問卷題目

聯合新聞網／ 綜合報導
左起民進黨總統參選人賴清德、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海集團創辦人郭台銘。圖/聯合報系資料照
左起民進黨總統參選人賴清德、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海集團創辦人郭台銘。圖/聯合報系資料照

1.請問這次總統選舉你會不會去投票？

(1)會　　

(2)不一定、看情形

(3)不會

(8)未回答


2.明年的總統大選，請問在【隨機提示選項1-4】這四個人當中，您會支持誰擔任總統？

(1)國民黨侯友宜

(2)民進黨賴清德

(3)民眾黨柯文哲

(4)無黨籍郭台銘

(7)都不支持/支持其他人

(8)未決定、無意見或拒答


3.請問在【隨機提示選項1-4】這四個人當中，您最不希望誰當選總統？還有沒有其他人？ (可複選)

(1)國民黨侯友宜

(2)民進黨賴清德

(3)民眾黨柯文哲

(4)無黨籍郭台銘

(7)都沒有

(8)無意見或拒答


4.這次總統選舉，請問您希不希望民眾黨與國民黨整合，共推人選？

(1)非常希望

(2)還算希望

(3)不希望

(8)無意見或拒答


【Q5及Q6隨機呈現】


5.如果郭台銘參選，藍白整合是柯文哲當正，請問在【隨機提示選項1-3】組合中，您會支持那一組擔任總統副總統？

(1)柯文哲搭配侯友宜[柯侯配]

(2)賴清德搭配蕭美琴[賴蕭配]

(3)郭台銘搭配賴佩霞[郭賴配]

(7)都不支持/支持其他人

(8)未決定、無意見或拒答


6.如果郭台銘參選，藍白整合是侯友宜當正，請問在【隨機提示選項1-3】組合中，您會支持那一組擔任總統副總統？

(1)侯友宜搭配柯文哲[侯柯配]

(2)賴清德搭配蕭美琴[賴蕭配]

(3)郭台銘搭配賴佩霞[郭賴配]

(7)都不支持/支持其他人

(8)未決定、無意見或拒答


【Q7及Q8隨機呈現】


7.如果郭台銘最後不參選，藍白整合是柯文哲當正，請問在【隨機提示選項1-2】組合中，您會支持那一組擔任總統副總統？

(1)柯文哲搭配侯友宜[柯侯配]

(2)賴清德搭配蕭美琴[賴蕭配]

(7)都不支持/支持其他人

(8)未決定、無意見或拒答


8.如果郭台銘最後不參選，藍白整合是侯友宜當正，請問在【隨機提示選項1-2】組合中，您會支持那一組擔任總統副總統？

(1)侯友宜搭配柯文哲[侯柯配]

(2)賴清德搭配蕭美琴[賴蕭配]

(7)都不支持/支持其他人

(8)未決定、無意見或拒答


9.目前藍白正副搭配沒共識，請問您覺得要公平的決定藍白合作誰正誰副，應該考慮哪些因素？(逐一提示，可複選)

(1)參選人的民調支持度

(2)參選政黨的民調支持度

(3)政黨掌握的立法院席次

(4)政黨掌握的執政縣市多寡

(7)以上都不重要

(8)不知道、無意見或拒答


10.如果藍白共推候選人，您可以接受那些組合？(提示選項，可複選)

(1)侯柯配

(2)柯侯配

(3)輸的退選，贏的自己找副手

(8)不知道、無意見或拒答


11.如果最後藍白合破局，請問您覺得國民黨或民眾黨誰的責任比較大？

(1)國民黨

(2)民眾黨

(3)責任各半[先追問]

(8)不知道、無意見或拒答


12.明年也要同步選立委，立委選舉每個人可以投兩張票，一票選人，一票選黨。如果明天投票，請問立委選舉選人的那一票[區域立委]，您會投給哪一個政黨的參選人？

(01)國民黨 (02)民進黨 (03)親民黨

(04)時代力量 (05)新黨 (06)台聯

(07)台灣民眾黨 (08)綠黨 (09)台灣基進黨

(95)不投區域立委票/投廢票

(96)其他政黨或政團

(97)無黨籍參選人

(98)不知道/未決定/未回答


13.如果明天投票，請問立委選舉選黨的那一票[不分區政黨票]，您會投給哪一個政黨？

(01)國民黨 (02)民進黨 (03)親民黨

(04)時代力量 (05)新黨 (06)台聯

(07)台灣民眾黨 (08)綠黨 (09)台灣基進黨

(95)不投政黨票/投廢票

(96)其他政黨或政團

(98)不知道/未決定/未回答


14.明年的總統大選，請問您希望下架民進黨嗎？

(1)非常希望

(2)還算希望

(3)不想下架民進黨

(8)無意見或拒答


註：以上為主要題目，不含基本資料題組；題序為實際訪問題序。

2024選舉 2024總統選舉

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