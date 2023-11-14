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台東競總一條街 各黨都來了

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
民進黨總統立委台東縣聯合競選總部設在四維路，斜對面是國民黨的聯合競選總部。記者徐白櫻／攝影
民進黨總統立委台東縣聯合競選總部設在四維路，斜對面是國民黨的聯合競選總部。記者徐白櫻／攝影

2024總統立委大選逼近，台東市四維路近日陸續成立賴坤成黃建賓黃仁等人的總統暨立委競選服務處，民眾黨台東縣黨部原就在四維路及傳廣路口，短短100公尺聚集3名總統參選人聯合競選總部。地方人士說，四維路寬敞、停車方便，是「選舉一條街」。

爭取平地原住民席次的高美珠本月11日在四維路成立競選總部，同日距離不到50公尺，黃建賓也成立國民黨立委及總統聯合競選總部，另國民黨另名平原立委參選人黃仁競總也設隔壁。此外，民進黨聯合競選總部上月也已在四維、博愛路口成立。

黃建賓競總表示，辦公室所在地是縣長暨競總主委饒慶鈴，過去擔任議員時期服務處，選民熟悉這個環境。

高美珠說，競選總部是律師張靜辦公室，兩人過去因訴訟而熟稔，才借其辦公室設服務據點。

賴坤成競總說，現址原是家具行，已改租給電器行，因家具行颱風時受創，賴坤成曾伸出援手，屋主得知賴需求，取得新房客同意，先提供競總設辦公室，選後才租電器行。

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