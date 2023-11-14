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台東競總一條街 各黨都來了
2024總統立委大選逼近，台東市四維路近日陸續成立賴坤成、黃建賓、黃仁等人的總統暨立委競選服務處，民眾黨台東縣黨部原就在四維路及傳廣路口，短短100公尺聚集3名總統參選人聯合競選總部。地方人士說，四維路寬敞、停車方便，是「選舉一條街」。
爭取平地原住民席次的高美珠本月11日在四維路成立競選總部，同日距離不到50公尺，黃建賓也成立國民黨立委及總統聯合競選總部，另國民黨另名平原立委參選人黃仁競總也設隔壁。此外，民進黨聯合競選總部上月也已在四維、博愛路口成立。
黃建賓競總表示，辦公室所在地是縣長暨競總主委饒慶鈴，過去擔任議員時期服務處，選民熟悉這個環境。
高美珠說，競選總部是律師張靜辦公室，兩人過去因訴訟而熟稔，才借其辦公室設服務據點。
賴坤成競總說，現址原是家具行，已改租給電器行，因家具行颱風時受創，賴坤成曾伸出援手，屋主得知賴需求，取得新房客同意，先提供競總設辦公室，選後才租電器行。
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