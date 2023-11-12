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嘉縣綠營2後援會造勢 王世堅站台

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義報導
民進黨嘉義縣第2區立委參選人陳冠廷，昨天在民雄鄉成立總統、立委聯合後援會，北市議員王世堅站台力挺，掀造勢高潮。記者呂慧瑜／攝影
民進黨嘉義縣第2區立委參選人陳冠廷，昨天在民雄鄉成立總統、立委聯合後援會，北市議員王世堅站台力挺，掀造勢高潮。記者呂慧瑜／攝影

民進黨嘉義縣第1、2選區立委參選人蔡易餘、陳冠廷，昨天各自在水上、民雄成立總統、立委聯合後援會，現場湧千人支持，北市議員王世堅站台力挺，蔡易餘喊爭取台積電來嘉義及放寬老農津貼排富標準；陳冠廷強調，全力實現嘉義未來願景，要讓仇恨留在歷史。

王世堅笑說，走來就聽到鄉親喊「是跳海那個人來了！」感受到鄉親的熱情，稱蔡易餘已創下台灣投票以來的重要歷史，就是選戰剩下60幾天，目前在野黨尚無推派人，也大讚陳冠廷口不出惡言，是一個「人格者」。

蔡易餘提出爭取放寬老農津貼排富標準，他說，排富條款應該提升至不動產所得800萬元，才符合現狀，也將力拚台積電來嘉義，還要爭取更多科技大廠一起來嘉義，也說不管對手是誰，他都照「起工」，繼續努力打拚。

陳冠廷表示，鄉親關心他遭對手頻頻抹黑攻擊，為何不反擊，他解釋，嘉義需要有能力做事的人，而不是口水，他指出民雄航太園區已動土，搭配大埔美精密產業園區，結合農業、醫療等，將產業提升才能增加政府稅收，才能有資源分配提出的社會福利資金。

縣長翁章梁表示，水上鄉在他和蔡易餘的打拚下，擁工業區，且離中埔公館農場工業區及馬稠後工業區也很近，水上未來會很發展；民雄鄉是18鄉鎮持續向上發展的鄉鎮，中央民進黨執政爭取到許多建設，盼能繼續帶領地方進步，喊話嘉義人要勇敢站出挺本土政權。

2024選舉 2024立委選舉 王世堅 2024雲嘉南立委

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