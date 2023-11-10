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雲林一選區／另類張蘇交手 三腳督激戰

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林報導
民進黨立委蘇治芬拚連任。記者陳苡葳／攝影
民進黨立委蘇治芬拚連任。記者陳苡葳／攝影

台灣革命黨李昭儀二度參選。記者陳苡葳／攝影
台灣革命黨李昭儀二度參選。記者陳苡葳／攝影

國民黨虎尾鎮長丁學忠（左）選立委。記者陳苡葳／攝影
國民黨虎尾鎮長丁學忠（左）選立委。記者陳苡葳／攝影

雲林縣立委第1選區民進黨蘇治芬拚連任，國民黨徵召虎尾鎮長丁學忠上陣，本屆落敗的台灣革命黨李昭儀也捲土重來，形成三腳督選局，但聚焦藍綠對決。蘇治芬任3屆立委、兩屆縣長，是綠營超級戰將，丁學忠有縣長張麗善、前縣長張榮味的「張家」力挺，一場激戰將再登場。

1選區涵蓋虎尾、北港、麥寮、土庫等11鄉鎮，張家和蘇治芬多次交手，2008年張榮味的女兒張嘉郡在蘇治芬當縣長時參選立委，順利連任兩屆，2016年蘇治芬回鍋參選立委，以53.73%得票率擊敗張榮味兒子張鎔麒，2020年蘇治芬對上張嘉郡，蘇以50.61%小贏對方4個百分點，順利連任。

蘇治芬是沙場老將，2001年首戰立委就當選，當1屆後轉換跑道幫綠營首度插旗縣府，連任兩屆縣長，任滿後再回戰立委，先後擊敗張榮味子女，有堅實的經歷、知名度高。

出身台西的丁學忠當過3屆虎尾鎮代，其中兩屆當選主席，轉戰虎尾鎮長順利當選，去年順利連任，虎尾是1選區的大票倉，也是丁的「本命區」，若能力守虎尾、台西，縮小蘇治芬大本營北港的差距，選局將膠著。

台西沿海是中央推動轉型漁電共生及發展光電、海上風場的重要場域，蘇治芬主張整個綠能專區多元開發利用，結合新興區太陽能光電發展氫能，成為新能源、觀光及養殖三合一的台西氣候科技基地，符合養殖漁民期待。

丁學忠則認為，沿海多半的年輕人除了務農，沒其他選項，台西工業區內有很多養殖戶，他會爭取縣府綠色產業園區所需資源，擴展原有水產養殖業導入智慧生產，打造國際化漁業示範區。

兩度參選的李昭儀知名度和資源雖不如蘇治芬與丁學忠，但努力衝刺勤跑基層，鼓勵更多年輕人投入政治，關心公共事務，家鄉才會有希望。

雲林縣立委第一選區 製表／陳苡葳
雲林縣立委第一選區 製表／陳苡葳

2024選舉 2024立委選舉 2024雲嘉南立委 蘇治芬 丁學忠

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