屏縣二選區／綠分裂內鬥 藍難產

民進黨屏東縣黨部昨宣布屏南立委提名民政處長徐富癸（左），對上無黨籍蘇震清之子蘇孟淳（右）。 記者劉星君／攝影、本報資料照片

屏東縣立委第2選區綠營出身的無黨籍立委蘇震清因選罷法修法連任受阻，兒子蘇孟淳代父出征；民進黨本屆不再禮讓，原提名許展維卻因捲入弊案退選，改徵召前縣長潘孟安子弟兵、縣府民政處前處長徐富癸上陣，綠營首度分裂內鬥，原可一搏的國民黨人選卻難產，讓選情撲朔迷離、詭譎難測。

2選區包括萬丹、潮州、東港等22個鄉鎮，是蔡英文總統的故鄉，也是潘孟安本命區，政治版圖綠大於藍，民進黨本屆禮讓未獲提名不分區的蘇震清接替莊瑞雄以無黨籍身分參選，蘇以萬餘票擊敗藍營議長周典論的女兒周佳琪，然蘇因索賄案一審判刑10年斷了連任路，由兒子蘇孟淳代父出征。

蘇震清退黨後，民進黨提名縣議員許展維上陣，未料也捲弊案退選，8月改徵召徐富癸，因起步晚，加上蘇家在地方實力雄厚，民進黨主席賴清德2個月內3度南下站台宣告徐的「正綠」身分，要讓支持者歸隊。

綠營內鬥，藍在「三腳督」下有一搏機會，但國民黨呼聲最高的蘇清泉堅持交棒爭取不分區立委再戰縣長，並有意與蘇震清組不分黨派「在地聯盟」，蘇震清為爭取泛綠和中間選票，堅持不幫任何總統參選人助選，合作有難度。

藍人選未定，綠營2名「新人」互打白熱化。2人政見聚焦落實交通平權，都訴求爭取高鐵、高捷延伸案及加速建設屏南快速道路。

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