彰縣1選區／陳秀寳、阮厚爵對決 搶中間選民
彰化縣第一選區民進黨立委陳秀寳爭取連任，對上國民黨提名的和美鎮前鎮長阮厚爵，兩人都是深耕地方、出身基層，除了固守各自地域上的基本盤外，突破對方鐵票倉，吸納中間選民是致勝關鍵。
彰化第一選區（鹿港、和美區）過去被認為藍大於綠，但近4次立委選舉，民進黨得票率攀升，2020年陳秀寳以52%得票率，阻斷國民黨提名的柯呈枋連任之路，為民進黨奪下立委首勝，但藍綠政治版塊仍是相當。
陳秀寳曾擔任3屆縣議員，本命區在鹿港、福興，父親陳進丁曾任立委、國代，在和美區擁有人脈與支持者，陳秀寳轉戰立委成功後，持續經營基層，並挾現任優勢，在看板打出政績牌。
阮厚爵曾任兩屆縣議員及兩屆和美鎮長，選舉經驗豐富，他的叔叔是彰化縣前縣長阮剛猛，妻子林小琪在本屆議員選舉以選區最高票當選，充分展現實力。
陳秀寳在立委任內，加強經營藍營優勢的和美區，已有相當成績；阮厚爵在鹿港區知名度尚有不足，但透過組織運作，並希望獲鹿港出身的縣長王惠美加持，全力衝刺。地方人士分析，兩人各自都有黨內整合問題，黨公職人員是否全力輔選，也會左右選舉結果。
王惠美積極推動大眾捷運系統鹿港線，計畫結合台中捷運綠線延伸提高效益，不過送彰化縣議會審查被退回，今年針對和美線暨彰化環線可行性研究案招標案也流標，和美、鹿港是否有捷運需求性引發討論。
陳秀寳與阮厚爵都強調，樂見鹿港與和美軌道建設，但陳秀寳指出，縣府應從社區、鄉鎮逐一辦說明會，若多數民眾認為捷運需求不高，不如提出成本較低的公車、客運接駁服務；另彰化財政拮据，明年起地方自籌款比率又提高，要考量區域軌道建設是否排擠其他經費。
「交通到哪，經濟就發展到哪」，阮厚爵說，鹿港每到年節就塞車，和美對外交通不夠便捷，軌道建設能讓北彰化路網更完整，雖從規畫到完工須歷經10多年，甚至更久，但相關評估與民眾意見調查要及早展開，達成共識後，早日送中央審查計畫，美夢才會成真。
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