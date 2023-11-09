屏縣1選區 老將對決青壯世代

屏東縣立委第1選區民進黨爭取3連霸的立委鍾佳濱迎戰國民黨縣議員黃明賢，無黨籍議員蔣月惠雖再度挑戰，態勢仍是藍綠對決。鍾佳濱曾任8年副縣長及現任立委的優勢，黃明賢是藍營中生代，近期主攻交通建設，批鍾未關注高屏第2快速道路，鍾則反擊不應做包牌式批評，雙方隔空交鋒，火藥味十足。

第1選區包括屏東、里港等11個鄉鎮市，選舉人數約31.9萬人，選區含括都會、農業區，選民結構綠略大於藍，但屏東市有19萬餘人，藍營過去在此支持度較高。

鍾佳濱2016年投入立委選舉擊敗國民黨王進士，本屆在屏北九如、高樹、里港3鄉，更大贏藍營葉壽山1萬3千餘票，拉大差距。去年參加縣長黨內初選失利後繼續挑戰立委，頻邀中央部會考察爭取交通、自來水等建設，選戰穩紮穩打。

國民黨黃明賢。記者劉星君／攝影

黃明賢連任2屆議員，父親為前議長黃國安，父子長期服務屏東市，基層實力雄厚，黃明賢勤走基層、站路口拜票，訴求「給年輕人機會」，頗受地方認同，關注屏北交通建設、產業園區升級等議題，也獲不少支持。

選情緊繃，藍綠選將交火頻仍，黃明賢重批鍾佳濱對交通建設不用心，屏東市聯外道路僅靠高屏大橋與國道3號鹽埔交流道，高屏2快規畫已12年，鍾僅關心4次，若當選立委，每半年向鄉親報告1次進度；鍾則回擊，不應做包牌式批評，公共政策應具體討論優劣，高屏2快2018年核定後，未見黃對交通用地或農民權益發言。

地方觀察，這次不僅是藍綠對戰，亦是青壯世代與政治老將之爭，但綠營去年縣長黨內初選裂痕猶在，藍營則展現大團結，黃明賢有奮力一搏的實力，讓綠營不敢大意。

無黨籍蔣月惠。記者劉星君／攝影

蔣月惠已連任3屆議員，問政風格獨特、為政壇孤鳥，2018年因咬傷女警暴紅，本屆立委獲2.4萬票，再度挑戰訴求環保選舉，無宣傳車、看板、旗幟、黨派、總部、政治獻金，常可在街頭見她拉小提琴募款，主張捐薪助弱勢。

屏東縣立委第一選區 製表／劉星君、張已亷

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