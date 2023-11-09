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竹市四腳督 齊推輕軌建設

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
國民黨現任立委鄭正鈐力拚連任。記者張裕珍／攝影
國民黨現任立委鄭正鈐力拚連任。記者張裕珍／攝影

新竹市立委選舉國民黨鄭正鈐爭取連任不輕鬆，「後有追兵」民進黨徵召學者林志潔，時代力量不分區立委邱顯智也來勢洶洶，加上民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭以無黨籍突襲；「四腳督」空陸戰比拚激烈。交通一直是新竹人心中的痛，因此，四人有志一同支持推動輕軌建設。

新竹市過去政治版圖藍大於綠，但新竹科學園區帶來不少外來人口，成為第三勢力發展利多。2020年立委選舉，時力高鈺婷初試啼聲參選獲7萬多票，在大綠小綠分裂下，國民黨鄭正鈐以9萬多票擊敗民進黨鄭宏輝的8萬多票，首度進軍國會。

民進黨推出學者林志潔參選。記者張裕珍／攝影
民進黨推出學者林志潔參選。記者張裕珍／攝影

民進黨為搶回當家榮光，派科技法律專業的教授林志潔參選，她思緒清晰、論述能力強，同為律師出身的時力邱顯智也回鍋再戰，批藍打綠戰力滿點；無黨籍柯美蘭與白營關係友好，又有柯文哲光環加持，對現任鄭正鈐頗具威脅，「藍白合不合」牽動四腳督戰局。

柯美蘭以無黨籍參選新竹市立委。本報資料照片
柯美蘭以無黨籍參選新竹市立委。本報資料照片

塞車是新竹人夢魘，大眾運輸路網不足、公車減班都招致民怨。獲中央前瞻挹注的大車站計畫正在綜合規畫階段，進度受關注。鄭正鈐認為，一旦做了大車站，鐵路地下化就沒了，如此重大公共議題必須慎重，凝聚更多共識；邱顯智也表示大車站所費不貲，專家也有不同意見，要更謹慎評估、聽取民意。

時力邱顯智2度參選新竹市立委。記者張裕珍／攝影
時力邱顯智2度參選新竹市立委。記者張裕珍／攝影

林志潔則表態支持加快大車站計畫，鐵路地下化涉及徵收難題，應推大車站並結合輕軌與巴士等公共運具，「脊椎加上肋骨」縫合城市裂痕；柯美蘭認為大車站是設置高架人行道，並無聯絡前後站車行功能，要多辦公聽會，以最大民意為依歸。

此外，4人都樂見推動輕軌建設解決交通。鄭正鈐說，將注重財政分擔不變另個錢坑；林志潔認為園區值得更好交通，將據此爭取中央經費；邱顯智說，支持輕軌並應著重先導公車培養運量；柯美蘭希望做好專業評估，帶動新竹進步。

新竹市立委選區 製表／張裕珍
新竹市立委選區 製表／張裕珍

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