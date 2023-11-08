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嘉縣1選區／綠拚連任 藍待定

聯合報／ 記者黃于凡呂慧瑜／嘉義報導
民進黨立委蔡易餘。聯合報系資料照
民進黨立委蔡易餘。聯合報系資料照

嘉義縣立委第1選區民進黨蔡易餘爭取3連霸，得票將是他未來角逐縣長的觀察指標，其他參選者未明朗；國民黨嘉義縣黨部主委翁重鈞轉任不分區立委後，無接班人選，近年總統或縣長選舉，綠營得票率幾乎都超過6成，下屆立委選舉國民黨至今仍未推出人選，翁重鈞將視總統藍白合結果來考量人選，只要成功整合依然具有競爭性。

1選區涵蓋水上、太保、鹿草等8個鄉鎮市，綠營選票多，翁重鈞2008年、2012年曾贏得此區立委；蔡易餘2012年首度參選僅以不到1%得票率小輸翁重鈞，2016年再次角逐對上藍營新人，蔡成功獲過半票數當選，2020年蔡易餘與國民黨縣議員王啟澧兩強對決，蔡得票率再度上升至57.55%，且8個鄉鎮市票數全部領先。

翁重鈞2014年轉戰縣長失利後轉任不分區立委，藍營此區立委選戰更艱困，不過去年九合一選舉，太保、朴子市長及義竹鄉長都由無黨籍勝出，國民黨盼藉目前「藍白合」聲勢，與無黨鄉鎮長結合一搏，不過人選難產。

國民黨議員詹琬蓁雖表態參選1選區，持續藉問政、地方服務增強聲量，但翁重鈞屬意推嘉義縣婦女會理事長吳亮儀參選，不過吳意願不高；另外，翁重鈞的姪子、柯文哲嘉義競選總部主委翁壽良是義竹人，也有可能投入立委選舉，希望取得區漁會及東石林家等灘頭堡，不過至今翁壽良仍未鬆口。翁重鈞說，預計本月中旬人選會出爐。

嘉義縣立委第1選區 製表／黃于凡
嘉義縣立委第1選區 製表／黃于凡

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