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新北8選區／藍綠白三腳督 主攻中和交通

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新北市第8選區國民黨立委參選人張智倫。記者江婉儀／攝影
新北市第8選區國民黨立委參選人張智倫。記者江婉儀／攝影

新北市第8選區（中和區76里）現任立委江永昌不選連任，國民黨派前立委張慶忠之子張智倫，民進黨徵召時代力量前發言人吳崢出戰，民眾黨不分區立委邱臣遠也加入戰局，形成藍綠白三腳督。中和地區發展早，人口逾40萬，車多擁擠，通勤時段塞車成日常，三方陣營都提紓解交通困境解方。

中和選民結構藍大於綠，國民黨前立委張慶忠連任3屆，2016年拚四連霸敗給民進黨江永昌，2018年國民黨邱烽堯有韓流加持，加上當時屬親民黨的李正皓瓜分票源，江仍以6千票差距殺出重圍，2024一役，江考量家人因素放棄參選，燒出民進黨接棒焦慮，卻讓國民黨看到收復失土的曙光。

張智倫有會計師專業，家族在地方經營多年，組織實力強。民進黨採民主大聯盟概念，找吳崢扮刺客到中和開疆闢土。民眾黨沒缺席，邱臣遠從不分區轉戰區域，來勢洶洶。

中和被視為藍軍優勢區，初選時，張智倫與市議員游輝冗競爭，如何化解初選疙瘩，成為張智倫的挑戰。張智倫說，他與游輝冗私下互動很好，近期後援會活動，中和藍軍議員全到齊。

新北市第8選區民進黨立委參選人吳崢。圖／吳崢辦公室提供
新北市第8選區民進黨立委參選人吳崢。圖／吳崢辦公室提供

吳崢選戰團隊清一色是年輕人，空戰能量大，主打議題戰，展現監督火力。邱臣遠採取站路口、音樂會等方式爭取認同，他說，為了新政治、新中和，會一步一腳印拚到最後。他說，會延續江永昌腳步，全力推動南勢角增設東西聯外道路，向東連接祥和路、新北環快，向西連接中正路。還要推動台64線增設西出閘道，改善景平路、中正路壅塞困境，也會嚴格監督中和萬大線如期完工。

新北市第8選區民眾黨立委參選人邱臣遠。記者江婉儀／攝影
新北市第8選區民眾黨立委參選人邱臣遠。記者江婉儀／攝影

張智倫說，中和有烘爐地、興南夜市等人氣據點，進立院後，會爭取更多經費打通中和交通任督二脈，大眾運輸方面，會要求泰板輕軌增設壽德里站與國光派出所站，捷運萬大線新增莒光站，連通至民德路出口；公路方面，要開闢南勢角公路隧道，直通中安大橋與新北環快，避免車流塞在南勢角，同時爭取特二號快速道路（台65甲）延伸中和市區及華中橋。

邱臣遠表示，捷運工程引發的黑暗期，造成通勤族困擾，必須加強捷運萬大中和線交通疏導，並加速建設國道3號金城交流道，緩解中和交流道流量。

新北市立委第八選區 製表／江婉儀
新北市立委第八選區 製表／江婉儀

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