中市7選區 藍白合挑戰綠吸票機

台中市第7選區，民進黨立委何欣純本屆拿下14.9萬票全國最高，堪稱「吸票機」，地方看好4連霸。國民黨提名新生代發言人林家興挑戰，林精準論述時事，台中市長盧秀燕、民眾黨立委參選人蔡壁如「兩個媽媽」站台，「藍白合」助長聲勢。

何欣純連任3屆，近2屆得票率達6成3，地方實力堅強，更是未來台中市長熱門人選。國民黨過去3屆都派不同人參選，2012年「空降」鄭麗文選後就離開，讓地方有未能深耕刻板印象。

儘管基層實力堅強，何欣純面對新生代仍不敢大意，她暑期海選工讀生，舉辦潑水狂歡、戶外搖滾音樂會等，拉近與年輕人距離，還主打「一直在這裡」，強調深耕在地。

藍營在「中7」並非沒有實力，太平議員藍綠都是2席，大里民進黨議員3席、國民黨加民眾黨也有3席，盧秀燕去年九合一大選在該選區也拿下6成選票；不過，國民黨未培養人才，難以凝聚選票。

林家興屬年輕世代，具紐約大學、台大碩士學位，擔任國民黨發言人，議題論述精準，爆發力強，參選後喊出「我要在這裡買房」，扭轉藍營「輸了就走人」印象。藍營內部認為，這是歷來在中7推派最強的人選。

林家興提出「國際大學城」政見，各大學缺學生，與其各自爭取國際生，可校際聯合招生，透過市府與中央合作，打造在地大學城，更易吸引國際生來台；台中軟體園區招商不佳，當選後要加以活化，帶動地方繁榮。

中7選區包含大里、太平，中小企業林立，近年移入人口多，塞車、交通問題多，何欣純近日因交通違規計點爭議遭「炎上」。何欣純說，在不妨害交通安全下，應採先勸導再舉發、開罰為原則；據警政署統計，新制上路後，罰單數量數倍暴增，已請警政署、交通部分析違規樣態，如何調整應納入各方意見。

林家興說，計點新制爭議是道路標線問題，駕駛被迫在紅線區域違規載客、卸貨，應通盤檢討，而不是像民進黨本末倒置要限縮執法，況且當初也是綠營立法通過的，自相矛盾讓人不解。

台中市立委第七選區 製表╱黃寅

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