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被指共產黨員 徐春鶯問賴清德有證據嗎

聯合報／ 記者林銘翰丘采薇／台北報導
中華兩岸婚姻家庭服務聯盟秘書長徐春鶯舉行記者會，展示她的中華民國身分證與護照，強調自己從未加入共產黨與共青團。記者余承翰／攝影
中華兩岸婚姻家庭服務聯盟秘書長徐春鶯舉行記者會，展示她的中華民國身分證與護照，強調自己從未加入共產黨與共青團。記者余承翰／攝影

民眾黨擬納入陸配徐春鶯進入不分區立委名單，徐春鶯昨天舉行記者會表示，自己從未加入共產黨，甚至連共青團都沒有加入過，然而最近連副總統賴清德都公開指控她是共產黨員，「我是何德何能，驚動到副總統」，政治人物講話要有誠信，「請問他有證據嗎？」

徐春鶯昨當場秀出中華民國身分證與護照。她說，請賴清德拿出證據，如果他有證據，副總統可以出動國家機器調查，「如果查到我在大陸是共產黨員，我願意註銷台灣身分、驅逐出境，但是如果副總統沒有證據，他要給我一個什麼交代？」

徐春鶯也嗆問陸委會主委邱太三，教陸配們要怎麼回去放棄對岸的國籍，她搞不懂，台灣男人是娶卅八萬個共諜來嗎？

徐春鶯表示，已在台灣生活超過卅年，「我今天拿到中華民國的護照，我是中華民國的國人，一定遵守中華民國的憲法」，未來如果可以進入立法院，她會遵守中華民國的憲法。

徐春鶯說，民眾黨主席柯文哲有提到兩岸一家親，自己也很認同，兩岸本來就是一家親，政治理念可以不同，但是不要搞到打仗，受害的都是老百姓，「我不希望我們的孩子，還沒長大就不在了，我不希望兩岸有戰爭。」

徐春鶯也說，蔡英文總統曾說過，政府歡迎新移民，希望讓台灣更加豐富，她很感動總統關心新住民，陸配非常希望獲台灣社會認同，讓大家感受到他們對台灣社會的真誠，為什麼要表面說一套，實際上卻不是這樣子。

賴清德競總發言人戴瑋姍昨回應，應問柯文哲的總幹事黃珊珊，當時為何在臉書證實徐曾是共產黨黨員。柯文哲競選辦公室發言人陳智菡諷刺戴想打混戰，戴所指應是黃珊珊十月二十八日臉書發文，「民進黨新住民委員會委員寧家榮曾是共產黨員」，為何民進黨可找寧家榮入黨，並擔任新住民委員，民眾黨卻不能提供陸籍配偶參政權，「難道是綠能你不能？」

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