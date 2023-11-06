桃園6選區 藍白競爭綠禮讓 三腳督激戰
桃園市立委第6選區「三腳督」，無黨籍立委趙正宇獲民進黨禮讓，這次挑戰三連霸；國民黨黃國園黨部副主委邱若華是議長邱奕勝姪女，目標收復藍天；民眾黨桃園市黨部發言人李慕妍扮演「刺客」角色，藍白互有競爭。面對地方醫療量能不足問題，爭取設立醫院是3人政見的共通點，但如何執行各有千秋。
第6選區政治版圖原本藍大於綠，但差距不大。趙正宇原為國民黨，以無黨籍勝出，加入民進黨團運作，捲入SOGO案官司，最後獲得綠營禮讓。藍營此區2022桃園市長選票與市議員總得票數皆超過綠營，邱若華身兼黃國園副主委，又有邱奕勝力挺，實力不容小覷；李慕妍雖與選區淵源不深，但地方移居人口不少，沖淡傳統政治色彩，「刺客」是否影響選情，藍綠也在觀望。
邱若華上個月6日成立競選總部，除了邱奕勝、立委呂玉玲與藍營各區議員出席，無黨籍聯盟6名議員及議員代表也送上好彩頭。趙正宇則在八德舉辦首場政見發表會，強調自己深耕在地，也在立院推動多項建設與法案。李慕妍則結合地方社團，透過活動與臉書發文爭取曝光。
第6選區包含八德、大溪、復興和中壢12里，近年人口突破30萬人，但醫療資源不足，鄰近行政區的大型醫院車程需20分鐘，緩不濟急。趙正宇說，短期解方要靠衛福部盡速審核中型醫院進駐八德的計畫，長遠計畫要靠醫療次分區重新畫分，病床數不再受鄰近大醫院排擠，興建大型醫院才有望。
邱若華指出，地方除了要大型綜合醫院，也要以「便民就醫看診為第一優先」，當選將推動醫院運用智慧科技提升效率，縮短民眾就醫看診時間，同時也會要求政府參考基層意見改善醫療環境。
李慕妍說，除了爭取台大醫院在八德設分院，也計畫強化基層醫療量能，支持落實診所轉診制度，讓基層診所、衛生所等機構能夠提供更多元的服務，分擔醫院的醫療量能。
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