北市6選區 羅智強vs.苗博雅 空戰頻交火
台北市立委第六選區（大安區）由國民黨前議員羅智強回鍋大安區參選、民進黨則與社民黨議員苗博雅合作，兩人都擅長空戰操作，網路上頻交火。苗表示，羅智強當議員一任都未做滿，就落跑到桃園選市長，大安區需要一個不會落跑且找得到的立委，羅反嗆，苗從疫情、食安不斷為民進黨護航，「始終如一當民進黨側翼。」
大安區是民進黨艱困選區，從2008年以來都是國民黨立委當選，2020立委選舉，民進黨「哈佛女孩」謝佩芬迎戰立委林奕華，儘管謝佩芬獲42.32%，創下民進黨立委選舉在大安區史上最高票，但當時仍不敵林奕華52.41%得票率。
林奕華被北市長蔣萬安延攬入小內閣任副市長，不爭取連任後，羅智強在黨內初選擊敗議員鍾沛君、國安會前副秘書長楊永明出線；民進黨儘管有議員簡舒培、謝佩芬爭取參選，但最後黨中央採徵召，與小黨合作推派社民黨議員苗博雅參選。
地方人士分析，羅智強、苗博雅對決，兩人當擅長空戰，一開始苗頻出招邀羅辯論，盼擺脫藍綠基本盤操作「選人不選黨」；羅智強實力也不容小覷，除續打空戰，近期狂打苗博雅護航中央食安，也找來「陸軍一姊」議員王欣儀當競選總幹事，填補陸戰不足缺陷。
至於地方選民關切的居住正義，因大安區位於北市蛋黃房價高，加上也是最多老屋行政區，都更勢在必行，苗博雅認為，要人人在首都精華地段買房不太可能，但希望所有人能「住得起」，若當選會推動社宅市場透明化、降低租屋市場黑市，她也會督促中央應與地方政府合作，簡化行政程序，加速公辦都更效率。
羅智強表示，大安區屋齡30年以上的建物超過8萬戶，基於安全、提高供給、市容改善等，加速都更是重中之重，若進入立法院將加速推動都更及危老重建修法，提供更合理的條件、容積獎勵，以提高都更的意願及速度。
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