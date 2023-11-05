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中和籃球賽宣傳旗印參選人惹議 張智倫：已拆除

中央社／ 新北5日電

新北市中和區體育會舉辦籃球賽的宣傳旗幟上，印有國民黨立委參選人張智倫照片和立委候選人字樣，引起民進黨立委參選人吳崢批評公器私用。張智倫陣營表示，已拆除宣傳旗幟。

吳崢今天發布新聞稿表示，有民眾向媒體投訴，中和區體育會籃球委員會將舉辦主委盃籃球賽，而籃球比賽的宣傳旗幟上卻印張智倫照片和立委候選人字樣。在活動有新北市政府體育處補助經費下，他認為補助款也是人民納稅錢，張智倫的作法已是公器私用。

他表示，半年來，中和街道上都是國民黨前立委張慶忠（張智倫父親）家族各式各樣的旗幟，中和人對於張慶忠家族的財大氣粗見怪不怪。但竟然拿政府補助宣傳自家選舉，難怪中和人看不下去站出來投訴。

張智倫陣營表示，宣傳旗幟印有立委候選人照片及字樣，是廠商的好意，既然外界認為不合適並有民眾檢舉，籃委會兩天前就已拆除街上所有的宣傳旗幟。

中和區體育會籃球委員會總幹事劉運生也對此爭議聲明表示，中和區主委盃籃球錦標賽已經舉辦多年，由會內工作人員依照慣例向政府申請活動經費補助，一切依法辦理。

他表示，歷年辦理體育賽事活動皆入不敷出，經費部分須仰賴地方賢達協助募款，基層推廣各項運動都是依靠大家的熱心，懇切希望政治人物不要因一時的選舉，影響體育活動的推展。

台灣民眾黨立委參選人邱臣遠也發布新聞稿表示，新北中和區域立委「三角督」選戰正酣，參選人間隔空交戰火藥味濃，但他仍堅持「正能量選舉」。選民希望看到的是參選人為地方帶來建設、帶來改變，同時也能貼近民意，為社區帶來正能量與幸福。

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