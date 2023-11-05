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賴嘉義後援會成立 在野盼藍白合

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導

民進黨嘉縣立委參選人陳冠廷、蔡易餘，昨分別成立後援會，內政部長林右昌趕場站台，呼籲民眾讓2人當選推動更多政策，讓嘉義持續進步。國民黨總統參選人侯友宜嘉義競選總部19日民雄鄉成立，山區在野大聯盟，推無黨前立委林國慶參選；海區待藍白合成局在野整合，推出人選挑戰蔡易餘。

山區立委參選人陳冠廷昨天早上在溪口鄉，成立總統立委聯合後援會，海區立委蔡易餘在義竹鄉成立聯合後援會，內政部長林右昌趕場參加，賴清德18日將到嘉義參加山、海區競選總部成立，爭取選民支持。

林右昌說，內政部長管轄範圍很大，包括警消、社團法人、國家公園及出國護照等，蔡易餘這幾年非常認真，與縣長翁章梁一起替嘉義爭取許多預算，陳冠廷表現非常優秀，希望2人當選推動更多政策，嘉縣建社會住宅，嘉義建設都要算他一分，讓嘉義繼續進步。

立委蔡易餘拚三連任，在義竹碧興宮旁成立聯合後援會，林右昌、立委莊瑞雄、前立委郭玟成、翁章梁、政論名嘴王瑞德等到場力挺，今天在布袋興中市場旁成立聯合後援會，主持人鄭弘儀、立委林淑芬、陳柏惟、台語歌手詹雅雯等到場支持。

陳冠廷首次參選，在溪口鄉溪西村活動中心前成立聯合後援會，林右昌、莊瑞雄、翁章梁、王瑞德到場站台，今天在新港鄉登雲路52號成立新港聯合後援會，翁章梁、詹雅雯、鄭弘儀、陳柏惟到場支持。

藍營海區待藍白合成局，民進黨去年九合一選舉太保、朴子、義竹挫敗，藍營盼藉藍白合聲勢推人選。山區在野大聯盟推前立委林國慶參選，26日成立競選總部，國民黨縣黨部主委翁重鈞立委將以在野聯盟盟主身分站台。

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