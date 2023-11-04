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台中第四選區 藍科技新秀VS綠教育老將

聯合報／ 記者劉柏均／台中報導
台中立委第四選區現任民進黨籍立委張廖萬堅。記者劉柏均／攝影
台中立委第四選區現任民進黨籍立委張廖萬堅。記者劉柏均／攝影

台中立委第四選區國民黨籍參選人廖偉翔。記者劉柏均／攝影
台中立委第四選區國民黨籍參選人廖偉翔。記者劉柏均／攝影

台中市立委第四選區屬於市區精華地段，民進黨現任立委張廖萬堅爭取三連霸，國民黨派33歲發言人廖偉翔迎戰。張廖有「教育立委」之稱，基層組織紮實，穩定拚連任；廖偉翔曾任數位公司負責人，定調要當「科技立委」，年輕顏值高，現任國民黨發言人。藍綠新秀挑戰老將，兩人是相差25歲的「型男之爭」，雙方點到為止，選情尚未見激烈火花。

該選區藍略大於綠，以2020總統大選為例，蔡英文總統在全國、台中市得票率為57.13%、56.95%，但此區僅拿到略低的55.36%；隨著中科、精科與東海、逢甲大學城等年輕人口移入，投票意向也朝「大環境風向」靠攏。

張廖萬堅當過5屆議員、2屆立委，在偏藍的選區中已站穩根基，也是未來熱門的台中市長人選。張廖在教育界、棒球界著力深，已有「教育立委」招牌，地方看好能勝出。

廖偉翔曾任前市長胡志強卸任後的秘書，現任國民黨發言人，他以數位專長投入選戰，靠短影音打出聲量；母親黃馨慧是西屯區6屆議員，基層實力不容小覷。

中四選情冷，藍綠打看板戰，張廖推「服務看得見」政績牌，廖偉翔顏值高引關注。地方評估，張廖面臨中央執政包袱，冷處理對手不交鋒，廖偉翔結合藍營參選人引戰，但擦不出火花，最後關頭得靠雙方「陸軍」拚輸贏。

台中房價指標七期重劃區、水湳園區都在此區，中市府、中央規畫蓋社宅，光中市府周邊就有600戶，但當地3房租金上看3萬元，未來完工後房價更高，即使租金打折恐也高不可攀。

張廖萬堅指出，台灣房貸壓力高，租金又以房貸推算，目前房貸負擔率多為40%，建議以內政部建議的30%來推估房價，再依各區所得調整換算社宅租金，可符合市場機制，又能兼顧弱勢。

廖偉翔說，短期內社宅租金應與市場行情脫鉤，由政府編預算補助社宅維運，租金改以社宅成本定價，弱勢族群可再打折。

台中市立委第四選區 製表／劉柏均
台中市立委第四選區 製表／劉柏均

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