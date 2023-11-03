聽新聞
test
0:00 / 0:00

徐春鶯案／海基會：喪失陸戶籍才得領我身分證

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
海基會副秘書長蔡孟君2日強調，陸配長期居留後要依法聲請定居，要提出喪失原籍證明公證書。記者廖士鋒／攝影
海基會副秘書長蔡孟君2日強調，陸配長期居留後要依法聲請定居，要提出喪失原籍證明公證書。記者廖士鋒／攝影

民眾黨擬在不分區立委名單中提名已取得我國籍的陸配徐春鶯，由於她被指還具大陸「國籍」等原因，引起爭議。海基會昨天表示，依據兩岸人民關係條例等法規，海基會文書驗證是處理喪失原籍證明公證書的部分，亦即並沒有涉及大陸國籍問題。

海基會副秘書長蔡孟君昨天下午在例行背景說明會中，就陸配要放棄大陸國籍的程序回應表示，陸配長期居留後依法聲請定居，要提出喪失原籍證明公證書。

目前我方法規僅規定，陸配取得中華民國身分證的前提是要喪失大陸原籍，也就是戶籍；因兩岸關係特殊性以及我方並沒有承認大陸政府主權，我方法規體系未針對台灣地區人民持有大陸「國籍」議題做出具體規範，亦無專門設立處理喪失大陸國籍的機構，才有這次徐春鶯相關爭議。

據「兩岸條例」與「施行細則」，法規僅提到「台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照」。針對在台灣原有戶籍之大陸地區人民申請回復台灣地區人民身分，需「註銷大陸地區戶籍或放棄持用大陸地區護照相關證明文件」。

2024選舉 2024立委選舉 陸配 徐春鶯

延伸閱讀

不分區納陸配徐春鶯引波瀾 柯文哲喊話陸委會邱太三出來面對

陸配徐春鶯若列民眾黨不分區 林右昌：柯文哲應說明清楚

大陸蘿蔔貨櫃藏市值900萬蒜頭和香菇絲 保三逮走私父子檔

屏東議員郭再添涉陸資助快篩、藥品 檢起訴反滲透法等罪

相關新聞

談徐春鶯案 林右昌：口袋藏極權國家身分證

民眾黨不分區立委名單傳出要納入新住民發展協會理事長徐春鶯，因徐具有大陸配偶身分，連日引發討論。繼陸委會主委邱太三日前表示...

徐春鶯案／海基會：喪失陸戶籍才得領我身分證

民眾黨擬在不分區立委名單中提名已取得我國籍的陸配徐春鶯，由於她被指還具大陸「國籍」等原因，引起爭議。海基會昨天表示，依據...

特助「學歷說」挨批 宜蘭白營道歉

民眾黨宜蘭縣陳琬惠服務處劉姓特助為了挺黨內立委參選人陳琬惠，在LINE群組傳訊息稱「視其學歷，究竟誰才有能耐來任職國會議...

台中第三選區 批燦vs批善 三腳督攻防

桃園市立委第3選區「三腳督」，國民黨現任立委魯明哲再遭民進黨議員彭俊豪挑戰，後有追兵新黨副發言人游智彬；最近桃園市長張善...

台中第三選區 實力派對戰小清新

台中市立委第三選區被民進黨視為「艱困選區」， 連續3屆「兩個女人」戰爭，國民黨現任立委楊瓊瓔對上民進黨新秀謝子涵，地方評...

台南第三選區 姚正玉對陳亭妃 受矚目

台南市立委第3選區，民進黨立委陳亭妃爭取連任，國民黨徵召媒體人姚正玉挑戰，陳亭妃志在下屆市長，這一戰是起手式，要贏得漂亮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。