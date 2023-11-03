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新北第三選區藍綠對決 三重兵家必爭

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市前議員蔡明堂背水一戰，盼為三重爭取更多建設。記者葉德正／攝影
新北市前議員蔡明堂背水一戰，盼為三重爭取更多建設。記者葉德正／攝影

新北市前議員李坤城從綠營初選脫穎而出，奮力要守住三重這一席。記者葉德正／攝影
新北市前議員李坤城從綠營初選脫穎而出，奮力要守住三重這一席。記者葉德正／攝影

新北市立委第3選區藍綠對決，民進黨選將李坤城和國民黨蔡明堂均深耕在地，兩人是資深議員、也是轉戰立委的新人。民進黨現任立委余天表態不連任，藍綠都曾拿下三重，因此被視為兵家必爭之地，藍綠各有優勢，李坤城面對黨內初選分裂變數，蔡明堂在艱困選區挑戰大。

三重向來綠大於藍，余天2020年以9萬22票、45.77％得票率，戰勝國民黨禮讓的無黨籍候選人李翁月娥，差距近2萬7000票，三連霸議員的李坤城和余天同屬民進黨正國會，初選勝出力拚接棒；國民黨派出有6屆議員資歷的蔡明堂迎戰，2人基層實力在伯仲之間。

李坤城和蔡明堂在議員時期已連3度對決，議員選區包括三重和蘆洲，立委選區卻僅有三重103個里，李坤城過去主場在蘆洲，如今要將戰場轉進三重，初選時和黨內對手彭佳芸、李余典殺得刀刀見骨，支持者非常憂心整合問題，深怕分裂會讓蔡明堂漁翁得利。

三重人口逾38萬，在市府設置第二行政中心帶動下，是新北大漢溪以北發展軸心。三重老舊社區多，都更卻緩慢；早年公寓又缺乏停車場規畫，停車格一位難求。藍綠參選人都主張應透過程序簡化與提高容積獎勵等，帶動民間參與都更意願。

李坤城說，他主張修正都更政策，若能增加公益空間，就給更多容積獎勵；都更緩慢連帶影響停車供應，中央近年補助地方前瞻經費建停車場，工程波折多，不少停車場流標多次，如信義公園原定2021年完工，今年10月才標出，他認為可推動多目標使用的公共設施附建停車場，並提升大眾運輸搭乘率，才是解決之道。

蔡明堂說，三重和北市僅一河之隔，早年都市計畫缺乏長遠交通考量，大量興建沒停車位的公寓，他在議員任內為三重爭取超過3000個公共停車位。地方努力，中央配合更重要，果菜市場都更案進度停滯，銀新未來城都市計畫卡關，玫瑰停車場2019年向中央爭取前瞻補助卻石沉大海，立委須扮演更積極溝通協調角色。

新北立委第三選區 製表／葉德正
新北立委第三選區 製表／葉德正

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