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新北第12選區／父違法蓋莊園？ 廖先翔：不會雙標

聯合報／ 記者邱瑞杰葉德正李定宇房荷庭林銘翰／連線報導
民進黨立委賴品妤連任之路，遭遇國民黨新北市議員廖先翔（圖）挑戰。記者游明煌／攝影
民進黨立委賴品妤連任之路，遭遇國民黨新北市議員廖先翔（圖）挑戰。記者游明煌／攝影

國民黨新北市議員廖先翔投入第12選區立委選戰，挑戰民進黨賴品妤。有人向媒體投訴指廖先翔父親、前市議員廖正良在保育區違法興建莊園，並占用國有地經營停車場，廖先翔不滿爆料者指控他涉嫌收賄含沙射影抹黑，昨赴地檢署提告，要捍衛清白。

回顧該選區2016年立委選舉，民進黨禮讓時代力量提名的黃國昌，並助黃勝選。2020年民進黨原要再支持黃國昌，因黃不競選連任，改採刺客戰略，推在太陽花學運竄起的賴品妤參戰，險勝國民黨選將李永萍。

賴品妤拚連任，同屬青年世代的廖先翔來勢洶洶，讓賴備感壓力。賴、廖都是政二代，兩人父親賴勁麟、廖正良先後傳負面爭議事件，賴勁麟曾任雲豹能源董事長惹議，賴品妤被貼上「雲豹小公主」標籤；廖正良涉貪，1、2審判有罪，或多或少衝擊家族形象。

昨天周刊報導一出，廖先翔立即發聲明，解釋建物坐落在農牧用地，因有農作事實，可申請農舍，會建議父親依規定配合處理，符合法令規範，「不會像賴清德，面對家族建物爭議態度雙標」。

廖還說，茄苳路停車場土地是父親向地主合法承租經營停車場，有契約為證，與國有地相連。廖說，已建議父親及地主，應將承租地與國有地間用實體格柵區分，避免誤解。

民進黨立委賴品妤（圖）連任之路，遭遇國民黨新北市議員廖先翔挑戰。圖／取自賴品妤臉書
民進黨立委賴品妤（圖）連任之路，遭遇國民黨新北市議員廖先翔挑戰。圖／取自賴品妤臉書

賴品妤昨早開記者會列7大罪狀，批廖先翔是「全台最貪政治家族」。賴品妤說，許多汐止人對廖家人行為感氣憤，廖先翔身為具公權力的民代，竟「父子聯手，上下其手」。

廖先翔回應，報導具有部分事實，也有部分抹黑內容，他會請父親盡快補正合法程序申請農舍；至於指控他涉嫌收賄，毫無具體事證是惡意抹黑，已提告捍衛清譽。

賴品妤選區涵蓋副總統賴清德家鄉萬里區，賴清德日前為賴品妤輔選，宣布擔任競選總部主委，足見對賴品妤的重視。

新北市議員葉元之質疑賴清德萬里老家沒繳地價稅，市議員林國春則具名檢舉賴清德逃漏稅，財政局長陳榮貴說，確實沒查到稅籍資料，呼籲盡快依照房屋稅條例申報，或提供相關繳稅紀錄；地價稅部分，市府已把稅單寄出，如果11月30日前沒繳會依法處理。

賴清德競總發言人戴瑋姍表示，該案歷史久遠，並非單一事件，和一般違建案不同，爭議回歸法律程序，已委託律師處理。

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