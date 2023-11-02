台南第2選區／陳昆和獲藍禮讓早布局 郭國文拚連任有壓力

台南市第2選區是台南市長黃偉哲擔任立委的本命區，民進黨現任立委郭國文是副總統賴清德子弟兵，郭雖有現任和主場優勢，但出身綠營的無黨籍議員陳昆和早已跨區布局，又獲國民黨禮讓支持，對郭國文具有一定威脅。南科效應吸引許多年輕選民，郭提出溪北地區開發新市鎮，陳主張開發官田區土地讓科技廠擴廠，2人積極搶攻年輕選票。

第2選區從山區到濱海，涵蓋佳里、麻豆、善化、玉井等13個行政區，以大北門區的佳里、曾文區的麻豆及善化為最大票倉，選民結構綠略大於藍，近年因南科發展，外來人口增加，位於核心的善化、新市選民年齡層下降。

黃偉哲擔任立委時長期深耕2選區，2018年轉戰市長，2019年立委補選，時任議員的郭國文與國民黨市議員謝龍介廝殺，當時正值高雄市前市長韓國瑜「韓流」當道，民進黨選情一度逆風，郭國文最終在賴清德賣力輔選下險勝。

民進黨郭國文（中）。記者莊曜聰／攝影

2020年立委選舉仍是藍綠對決，郭國文獲12萬97票、得票率63.96%；國民黨李武龍獲6萬6270票，得票率35.4%，藍營僅在玉井區勝出，郭近年著重地方服務，但受中央綠能政策影響，光電議題恐成對手攻擊重點。

陳昆和早年加入民進黨，參與反台電、反七股焚化爐、反七股濱南開發案等，2018年因不滿大北門區被邊緣化，退黨參選市議員，去年連任後還擔任無黨聯盟總召，此次參選立委獲國民黨禮讓支持。

南科台南園區位於該選區，高知識與中產階級選民增加，中間選票是關鍵。郭國文提出溪北生活機能區概念，並舉例指竹科工程師多選擇住在竹北地區通勤，南科可比照竹科發展模式，將溪北地區以新市鎮開發的模式通盤規畫。

陳昆和指出，AI科技發展突飛猛進，全台最欠缺的就是先進晶圓製程的科技園區土地，他提出開發官田區慈聖宮北側340公頃都市計畫用地，有利台積電等指標廠商擴廠需要。

台南市立委第二選區 製表／莊曜聰

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