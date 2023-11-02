新北第2選區／藍禮讓民眾黨 新秀挑戰綠營老將

新北市第2選區，民進黨立委林淑芬力拚6連霸，儘管多次與中央不同調，但她基層實力驚人，藍營戰將難尋，最後禮讓民眾黨立委參選人李有宜，意外促成立委選戰「藍白合」。該區早年都市規畫不足，城市更新速度趕不上人口成長速度，都更、交通議題成選戰焦點。

第2選區（蘆洲、五股）選民結構向來綠大於藍，國民黨新北市議員葉元之觀察，民進黨面臨民意大海嘯時，林淑芬仍存活下來，藍營「真的不好打」。藍營該選區徵詢多人都無意願，最後放棄提名，禮讓民眾黨。民眾黨總統參選人柯文哲和李有宜日前出席活動，只聽見支持者高喊「有宜、凍蒜」，由於李有宜名字與國民黨總統參選人侯友宜「同音」，形成莞爾一幕，也為藍白合增添氣氛。

林淑芬在民進黨被視為「孤鳥」立委，但她基層實力雄厚，2020年以13萬2591票、得票率62.37％，大贏國民黨對手黃桂蘭的7萬7625票。林曾任2屆議員，之後前進國會，基層扎根深，2024一役，林淑芬對李有宜刻意「冷處理」，避免選情激化。

林淑芬長期關心蘆洲、五股等地區的電桿地下化議題，任內成功促成數百支電桿、高壓電塔地下化，她也督促市府將地下化後的空間規畫為人行道。另外，她力促供應三蘆地區12萬戶的溪墘變電所室內化，她說，變電所與蘆洲南北側重劃息息相關，早日室內化可更有利於都市規畫。

新北市第二選區民眾黨立委參選人李有宜認為，都更刻不容緩。記者葉德正／攝影

李有宜表示，蘆洲部分地區飽受海砂屋之苦，她自己服務處就是海砂屋，都更刻不容緩，蘆洲容積率過低，隨著人口結構變遷，有重新檢討必要，才能讓人民、政府雙贏。早期政府的都市計畫觀念過時，導致現今不少地區巷弄狹小、公共設施不足，很多住在危險老舊建築的居民是上年紀的長者，不容易獲得資訊，政府應主動提供第一線服務。

新北市立委第二選區 製表／葉德正

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