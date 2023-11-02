北市2選區／「野獸戰淑女」 初選各埋變數

台北市第二選舉區，民進黨現任立委何志偉初選失利，民進黨中央提名初選勝出的北市議員王世堅，初選心結成大選變數。國民黨徵召議員游淑慧當「刺客」，游希望藍白堆積善意，有助立委選情；被封為「柯黑大魔王」的王世堅，則猛轟民眾黨總統參選人柯文哲是詐騙集團，藍綠都是空戰高手。

北市大同區是綠營票倉，2020市長選舉時，台北市長蔣萬安贏了北市11個行政區，卻在大同區敗下陣來；士林區38里人數高於大同區，選民也偏綠，游淑慧雖具全國知名度，力圖在「艱困」選區中「困堅」，但王世堅挾陸戰空戰優勢，游淑慧陷入苦戰，關鍵在於能否整合初選造成的裂痕。若藍白能合，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹說，藍軍團結，大同士林還是可能贏。

王世堅自稱是「野獸中的紳士」，游淑慧則是「議會的淑女」，這場選戰被喻為「野獸戰淑女」。兩人在議會交情好，雖然選戰成對手，但交手點到為止。民進黨里長日前送上「除油」菜瓜布給王世堅，象徵「除游」，游淑慧回嗆，「一個男人拿著菜瓜布說要除掉游淑慧，真有出息」，聲量互不相讓。

游淑慧說，藍白一直堆疊善意，對區域立委就有幫助，即便未來總統仍是「三腳督」，只要藍白不互相攻擊，都對立委選情有幫助。王世堅表示，他不擔心藍白合不合，只關心能不能選出會做事的人。

選區內社子島成焦點議題，當地發展因禁建停滯50餘年，已完成防洪計畫、都市計畫及環境影響評估審議，如今僅剩「最後一哩路」，區段徵收計畫送內政部審議待核定實施。王世堅建議免徵地價稅，不管中央或地方，社子島都是政府的責任，不應推托「居民有不同意見」就不開發。游淑慧說，她支持王世堅免地價稅主張，但要分清楚，投資客等待開發階段就不宜免地價稅。

台北市立委第二選區 製表／邱書昱

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