南市第1選區三腳督 提願景爭出線

2024大選進入深水區，本報自今日起將在B2要聞版刊登「2024決戰國會」系列報導，帶領讀者進入選戰最前線。

台南市立委第1選區「三腳督」，除民進黨立委賴惠員爭取連任，民進黨創黨元老魏耀乾老驥伏櫪以無黨籍身分參選，國民黨推出政治世家出身的新人周宏昌挑戰。溪北地區雖是舊縣治所在，但縣市合併後，地方常有邊緣化隱憂，賴主張打造南科聚落往北延伸，周提爭取台積電到柳營設廠，魏盼開發新營糖廠用地吸引人口，3人分提發展願景爭取選民支持。

1選區涵蓋新營、學甲、將軍等11個行政區，新營是前台南縣政府所在，也是最大票倉，選民結構藍略大於綠，其餘各行政區都是綠大於藍，近年雖人口外流嚴重，選民結構變化不大。2020年本屆立委選舉雖有7人參選，仍是賴惠員與國民黨蔡育輝兩強對決，選舉人數約25萬人，賴拿下9萬9344票、得票率55.64%，蔡獲6萬8568票、得票率38.4%，蔡僅在新營勝出，其餘各區皆敗北。

賴惠員雖有現任優勢，也獲民進黨總統參選人賴清德支持，但先前黨內初選刀刀見骨，內部裂痕尚待縫合。

魏耀乾曾任立委，雖是創黨元老，但脫黨多年，日前更痛批民進黨淪為獨裁貪汙的「惡霸黨」，在綠到出汁的台南重新出發挑戰不小。

國民黨急覓良將，遲到8月才徵召淡出政壇多年的前南縣議員程雅雲的兒子周宏昌參選，雖出身政治世家，但起步稍慢仍需努力趕上。

台南縣市合併後，溪北地區發展相對遲緩，地方憂心被邊緣化，3名立委參選人都認為癥結是缺乏就業機會。賴惠員認為，以產業聚落和集中效應來看，主張沿著省道台1線打造廊道，從南科往北經官田、六甲、柳營到新營、後壁，串連成新的科技大區域，再次贏回溪北的繁榮。

周宏昌發現年輕人就業機會少，只好離鄉背井到外地就業，要爭取台積電到柳科三期設廠，擴大科學園區，吸引世界級醫藥研發中心、網絡數據中心設立，重振白河蓮花節等觀光休閒產業。

魏耀乾主張已停止製糖的台糖新營糖廠應開發為成大新營校區及成大醫院分院等，並爭取國道1號新營交流道增設匝道口分流，解決當前尖峰時段交通壅塞民怨。 台南市立委第一選區 製表／謝進盛

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