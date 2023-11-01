桃園立委第1選區 5人參選大爆炸

2024大選進入深水區，本報自今日起將在B2要聞版刊登「2024決戰國會」系列報導，帶領讀者進入選戰最前線。

「出門經常塞車」的桃園市立委第1選區，近年湧入大量移居人口，交通壓力成為歷次選戰焦點。民進黨立委鄭運鵬的解方是「不開空頭支票，能花小錢的先處理」；國民黨參選人牛煦庭喊出大眾運輸為主、降低汽車流量；打算以無黨籍參選的詹江村和時代力量徐鈺雯都主張加速捷運棕線期程；無黨籍馬治薇希望以科技提升交通效率。

1選區（蘆竹、龜山及桃園15里）本屆「藍白不合」，民眾黨新人陳泓維拿走2萬票，國民黨陳根德以近7000票「2連敗」給鄭運鵬；鄭二屆立委分別獲得8萬餘與10餘選票，去年選市長失利，選區經營不佳批評四起，被譽為「最優議員」的牛煦庭機會大好，卻可能遭遇同黨詹江村跨區挑戰。

國民黨議員詹江村。本報資料照片

詹江村4年前就布局立委，最後被黨中央勸退，這次捲土重來，重批牛煦庭「投機」，黨內雖積極溝通，他仍決議參選到底。民眾黨主席柯文哲曾宣布推派馬治薇參選立委，但因黨內質疑馬曾與統派往來密切，最後未獲提名；即使馬競選總部仍可見柯看板，但少了民眾黨資源，她與徐鈺雯的選情有待觀察。

本區飽受交流道、購物中心周邊塞車之苦，長期通勤雙北移居人口平、假日出門經常性塞車，感受最深，這群「塞車賭爛票」理性選民不少，必然檢驗選將良策。

鄭運鵬說，他將優先調整標線、號誌和現有路廊，要求高公局改善國道1號6個涵洞、爭取8億經費拓寬蘆興南路並增設匝道，以消化車潮；未來鎖定A7產專區、小檜溪重劃區等新興區域，提早與中央、地方政府評估改善交通的可行方案。

國民黨參選人牛煦庭。圖／牛煦庭提供

牛煦庭表示，基北北桃月票上線吸引上班族使用，但客運、捷運班次不足，將要求交通部大幅提升國道客運營運補貼、替司機加薪，源頭解決業者營運困境，同時尋覓閒置空間規畫客運總站，並協助桃捷採購車廂增班，推動南崁接駁山鼻短程公車。

時力參選人徐鈺雯。圖／徐鈺雯提供

徐鈺雯指出，龜山交通問題的重點在捷運棕線盡速通車，讓轉乘抵達大台北更方便，另推動中油煉油廠搬遷，讓新建的國1甲線緩解車流春日路塞車。

無黨籍參選人馬治薇。圖／馬治薇提供

馬治薇說，除優化公共交通系統，將開發更多自行車道，減少空汙和塞車，並建立智慧化交通管理系統，透過人工智慧、大數據等技術提高交通效率。

詹江村表示，除加速棕線開發，另爭取文青路與青山路口交接道路拓寬，改善尖峰塞車和A7重劃區交通，協助蘆竹新行政園區改善停車問題。

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