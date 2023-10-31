黃捷空降選立委 名嘴揭趙天麟輔選「藏玄機」：林北不要離開

民進黨立委趙天麟婚外情醜聞爆發，隨後並宣布退選高雄市第6選區立委，改由議員黃捷空降參戰。而趙天麟日前舉辦感恩餐會，這幾天也帶著黃捷跑選區，媒體人謝寒冰表示，這些舉動其實都暗藏玄機，趙現在都在做表面工夫，因為「只有黃捷選不上，他才有機會！」

謝寒冰30日在《大新聞大爆卦》節目表示，趙天麟自從爆發醜聞後，高雄市長陳其邁馬上切割，「很少看到同黨同志切割得如此快！」可見對方早就想把他幹掉。而趙日前舉辦感恩餐會，有兩關鍵，其中一個就是在宣示，「林北不要離開，我沒有這麼簡單被你們幹掉！我還是有很多支持者，他們還是希望我留在這裡，所以你陳其邁不要下手那麼重！」

謝寒冰接著補充第二點，趙天麟在邀功，因為黃捷畢竟是空降，當初可是有里長聯名出來反對她，說不要空降的。這兩天趙天麟親自帶黃捷去跑選區，恐怕只是表面功夫，「私底下就跟自己的派系講，讓大家不要支持她」，因為只有黃捷選不上，他才有機會。黃捷那麼年輕，她如果選上，那一區不要說趙天麟，「湧言會」整個系統全完了，以黃捷的年紀，她至少在那邊再弄個20年。

被批是落跑議員，黃捷要外界以同樣標準看待國民黨的徐巧芯。記者吳慧芬／攝影

另一方面，黃捷參選也讓地方對她「沒誠信、落跑」的反彈聲浪四起，對此，前立委邱毅今（31）日表示，黃捷當年抨擊前高雄市長韓國瑜落跑，現在所有她當年射出的箭，會全數回到她自己身上，黃捷一定落選，而且會敗得很慘。

面對落跑議員的質疑，黃捷回應，高雄一直都是她的生活圈，她在高雄出生長大，也在前金區讀高雄女中，從政以來一直在高雄沒有離開過，「沒有什麼所謂空降的問題」，也沒有落跑問題。黃捷表示，她一直以來都在高雄深耕打拚，現在有機會為高雄做更多事情，必須要勇於承擔。

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