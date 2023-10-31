綠營派黃捷參選高雄市立委超穩？ 邱毅大膽預測「敗得很慘」理由曝光

民進黨立委趙天麟日前被爆出與中國大陸籍女子婚外情，還流出多張兩人嘴對嘴的親密照，不僅形象崩壞，更自毀大好政治前途。近日民進黨也確定派出鳳山區議員黃捷代替趙天麟參選高雄市第六選區立委，不過，前立委邱毅昨（30日）在臉書發文直言黃捷「一定落選，而且會敗得很慘。」

邱毅分析，黃捷當年靠著「黑韓」冒出頭，她抨擊韓國瑜落跑，也是罷韓行動的核心成員，「現在所有她當年射出的箭，會全數回到她自己身上，這就是天理循環報應不爽，不是不報時候未到。」

「趙天麟丟下的這個選區，是很排斥空降的。」邱毅表示，黃捷在選前兩個多月空降，絕不是郭倍宏和國民黨陳美雅的對手，更何況黃捷的特色在這個選區也不突出，「所以她若以為在鳳山選區吃得開，就可以複製到這個被稱之為老部落的選區，就大錯特錯了！」

對於黃捷是否會辭去議員一職專心參選立委，邱毅認為大概不會，因為一定也有熟悉選情的前輩告訴她，這次參選勝算不大，不辭議員是為了避免兩頭空，「但這一來腳踩雙船就要被攻擊了，對她的可預見慘況，我只能寄予無限同情了！」

針對外界質疑她「落跑」，黃捷近日受訪時談到，自己在高雄出生長大，在上大學前一直都在高雄讀書，從政以來也都待在高雄從未離開過，「沒有什麼所謂空降的問題」，也沒有落跑問題。

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