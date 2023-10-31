高雄第六選區／帶職空降選立委 黃捷挨批無誠信

民進黨將徵召鳳山區議員黃捷參選高雄第六選區立委選舉，繼前罷捷團體揚言發動「二次罷捷」，呼籲黃先辭議員再選立委，六選區立委參選人郭倍宏也斥黃捷無誠信，帶職參選對選民極不尊重；國民黨提名第六選區立委參選人陳美雅也認為，民進黨該選區有多名市議員有意願，市長陳其邁卻執意空降黃捷，或許黃捷只是某些人的棋子；針對各界質疑，黃捷昨透過辦公室表示，尊重各方意見、不作回應。

黃捷在陳其邁與民進黨高層力挺下，將接替退選的立委趙天麟，投入高雄六選區立委選舉，雖然外界質疑「空降」、「落跑」聲浪不斷，黃捷前晚已由趙天麟等人陪同，出席宮廟平安宴拜票，行政院副院長鄭文燦昨也說，既然做了決定，接下來就要努力往前衝。

「妳今天誠信了嗎？」郭倍宏昨臉書貼文，指誠信是政治人物第一天條，黃捷去年連任議員，今年8月才加入民進黨，日前到新北輔選還狂批國民黨總統參選人侯友宜落跑，是否忘了自己正是落跑代言人？落跑就是對選民付託忘得一乾二淨，誠信蕩然無存。

郭倍宏表示，黃捷以離開鳳山，一樣是在高雄與服務高雄市民，解釋沒有落跑問題、不辭議員，那高雄市前市長韓國瑜選上市長，再選台灣總統，一樣是在台灣，一樣服務台灣人民，哪來落跑問題，黃捷當時嚴厲批判，而今帶職參選，是否選輸再回原選區續當議員？

陳美雅指出，高雄立委六選區民進黨有5名市議員，陳其邁硬要「空降」黃捷，背後可能不單純，牽涉民進黨派系、權力糾紛，她認為黃捷只是別人的棋子，利用黃捷影響民進黨高雄選情，至於黃捷空降誰獲利、誰受傷害，高雄市民很清楚。

鳳山在地里長表示，黃捷團隊原專經營網路社群，任議員後也深耕地方多年，如今有機會轉戰中央，身為鳳山人覺得捨不得，但認同其理想；但也有里長不滿指出，當初韓國瑜選總統時，黃捷指韓是落跑市長，「那如今她是什麼？」黃離開鳳山就是辜負鳳山選民託付。

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