國道工程陳揆歸功綠將 藍批不中立

國三新北金城交流道昨上午動土，逢選舉，活動充滿濃濃政治味，行政院長陳建仁等中央官員大力推崇立委吳琪銘，讓國民黨新北市議員、「侯家軍」呂家愷憤而離席，怒批行政不中立，宛如民進黨造勢大會。國一新設汐止康寧街南入匝道下午通車，行政院長陳建仁和新北副市長朱惕之也各自表功，滿是硝煙味。

金城交流道位在現有的國三土城（板橋）及中和2交流道間，可紓解土城、板橋、中和3區約2成車潮，車程可望節省15分鐘，預定2027年底完工。

交通部次長陳彥伯說，工程向中央提報9次才通過核定，「真的要感謝吳委員，是不是借重大家的雙手給他一個掌聲」，並酸新北市政府的可行性研究，一提出來就是這不行、那不行，沒人來協調。陳彥伯最後還說，「所以更需要這樣一個立委在這邊幫我們服務對不對」，台下眾人回應「對」。

陳建仁致詞時也推崇吳的努力、很幫忙爭取，金城交流道是吳的「Baby」。吳琪銘表示，金城交流道開過無數次協調會及會勘，他爭取將交流道併入土城司法園區整體開發計畫，才能快速土地徵收及規畫。

受邀出席的呂家愷聽完則氣得離席，他表示，不只吳琪銘一人積極爭取建設，中央官員多次提及吳也就算了，最後竟然喊要不要支持，讓原本動工典禮變成競選活動。

朱惕之表示，新北市府2012年就向中央爭取金城交流道，功勞是眾人努力的結果。交通局長鍾鳴時說，工程總經費約56.48億元，中央負擔建造費30.93億元，新北市府負擔用地取得及拆遷補償25.55億元。

國一汐止交流道康寧街南入匝道昨下午4時通車，汐止居民不必再繞道從汐止交流道上國道，新北交通局評估汐止社后地區民眾約可節省20分鐘車程。匝道經費4.6億元，市府拓寬康寧路等平面道路斥資1.2億元。

陳建仁、陳彥伯、朱惕之共同主持通車儀式。陳建仁說，交通建設是中央地方攜手合作才能完成，立委賴品妤每次質詢都問汐止交通問題，好立委應繼續讓她為民眾服務。

朱惕之表示，市府向高公局提出增設康寧街匝道計畫，前提是要先拓寬康寧街，當時市長侯友宜說「先把它做好」，市府即編列預算。國民黨提名立委參選人廖先翔說，汐止增設匝道要感謝侯友宜、新北前市長朱立倫、前立委黃國昌及第一線工作人員。

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