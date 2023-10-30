被老柯帶到黑道餐敘拜票？林志潔：臨時被邀、待一下就離開

臉書粉絲專頁「不禮貌鄉民團」今晚貼出一張照片，民進黨總召柯建銘帶竹市立委參選人林志潔參與三光機構三合會的聯誼餐敘，嘲諷「不久前才說對黑道零容忍，轉身就帶候選人去黑道聯誼餐敘上拜票求支持」。對此，林志潔晚間回應，昨晚參加學生家長的家族聚會，碰巧相鄰的宴會廳有人前來邀請，她並不認識三光機後，只是想分享政策與自己，讓更多人認識她，全程不到10分鐘就離開。

不禮貌鄉民團指出，不久前才說「對黑道零容忍」，轉個身就帶候選人去黑道聯誼餐敘上拜票求支持，什麼清新學者、疼惜台灣，真的笑話一場，貼文一出，引發不少網友熱議。

不禮貌鄉民團還在留言區補充PTT八卦版的討論群「柯建銘帶林智堅接班人尋求黑幫支持」，不禮貌鄉民團表示，別說你們不知道三光機構是幹什麼的，堂堂新竹在地角頭，老柯和林志潔不是第一天出社會吧？臉書與PTT的貼文引發網友熱議，有的回應「先說結論，綠能你不能」、「要選票就要跟當地的地頭蛇合作，叫地方勢力」、「喬王不意外，考驗新竹人的智商囉」。

對此，林志潔晚間親自回應，昨晚參加交大學生家長的家族聚會，正好相鄰的宴會廳有人看見他們，主動邀請「裡面都是新竹人在吃飯，希望可以過去打招呼」，基於選舉的禮貌，且正常的候選人都會去打招呼，因此當下也過去簡單分享政見，希望讓在場的人能更多認識她，全程不到10分鐘就離開了。

林志潔強調，在場並沒有不當的請託，也沒有不當的言行，這些都可以供檢視，事實上，她之前也沒有聽過三光機構，甚至當下也未特別看舞台後面的字，會上台只是希望選民能多了解她，現場也是很單純的吃飯場合。

「我的生平歷程經得起大家檢查！」針對網路指控與黑道有關聯，林志潔回應，她完全經得起檢視，她在交大教書18年，會有人相信她與黑道有關聯？要帶風向也需要合理的依據。她再次強調，當時是臨時過去，上台介紹一下自己與政見，只是希望民眾可以多認識她，之後就離開了。

根據PTT八卦版的討論群，裡面寫著民進黨在新竹市提名一個沒人聽過的人選立委叫林志潔，其實就是林智堅的接班人，現在讓柯建銘強力推薦，所以支持林志潔就是支持柯建銘。同時在Ｇoogle搜尋三光機構，就會出現「三光幫」，這是屬於新竹在地大型黑幫，批評人前正一反黑、人後哈腰舔黑。

商品推薦