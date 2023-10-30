綠派系角力不分區安全名單 擠壓政治組人數

民進黨不分區立委名單，各派系角力。據悉，在「政治組」方面，正國會希望推薦台中市前交通局長王義川、湧言會盼推新竹市前議員李妍慧、英系盼推立委莊瑞雄，新潮流系是否續推立委沈發惠還在思考，但提名小組日前邀請各界推薦，是否擠壓政治組人數引起關注。

民進黨人士預估，這次民進黨不分區安全名單最多只有十二席，各派系能納一席就不容易；英系喊話要讓衛福部前部長陳時中以「專業組」列入安全名單，若又要莊瑞雄連任，難度非常高。

據了解，提名小組成員、前主席卓榮泰最近已向各派系探詢意見，但許多人仍對民進黨主席賴清德的真實意志非常好奇。民進黨發言人卓冠廷昨表示，不分區提名委員會尚未開會討論人選，未來會依跨世代、跨領域、跨黨派等原則提出不分區名單。

立法院長游錫堃今年三月就宣布不連任，但最近頻出現在立委造勢場合，讓黨內側目。民進黨人士說，游若排入不分區就是為了連任立法院長，但目前民進黨在國會是否能過半是未知數，游若排入安全名單但民進黨沒過半，角色較尷尬，民進黨立院黨團總召柯建銘列安全名單就較合理，就算沒過半也仍能負責議事運作。

外傳文化部前部長鄭麗君可能列入不分區，但知情人士說，鄭完全沒意願。最近外界點名網球好手盧彥勳、棒球裁判劉柏君入列，民進黨人士認為形象非常好，但「戰力」也須考量。

民進黨中執會十月初通過不分區立委提名小組委員會名單，提名小組召集人為賴清德，成員有行政院長陳建仁、仲裁委員廖福特、國策顧問何美玥、卓榮泰、高雄市議會議長康裕成及台大政治學系副教授陶儀芬。相較二○二○年不分區提名小組，這屆刻意減少派系色彩。

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