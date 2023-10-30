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高市第六選區／黃捷選立委 昔罷捷團體喊辭議員

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄報導
黃捷稱自己選立委沒有空降問題。記者吳慧芬／攝影
黃捷稱自己選立委沒有空降問題。記者吳慧芬／攝影

民進黨將徵召高雄市議員黃捷投入第六選區立委選舉，黃捷若確定參選，戶籍將從議員選區鳳山遷移到立委選區，引發「罷捷」團體不滿，指黃當年曾要求前市長韓國瑜「請辭市長再專心選總統」，這段話如迴力鏢打在黃身上，請黃捷辭議員專心選立委；黃捷表示，一直住高雄，對於「罷捷」說法尊重。

黃捷說，在高雄出生長大，在前金區讀雄女，從政一直在高雄沒有離開，「沒有所謂空降問題」，現在有機會可以為高雄做更多事情，必須勇於承擔，也會一直為高雄打拚。

黃捷表示，得知將被民進黨徵召後，宣布退選的趙天麟已打電話給她，表示會全力輔選，她也會全力以赴。

前「罷捷」活動發言人徐尚賢說，黃捷是鳳山區選出議員，若要空降立委六選區，勢必將戶籍遷出鳳山，猶記黃捷4年前曾說，「韓市長要問鼎總統大位是個人選擇的自由，如果覺得總統大位已唾手可得，請韓國瑜請辭高雄市長，專心選總統。」徐尚賢表示，4年後這段話如同迴力鏢，請黃捷吞回去吧，身為議員若已無心在鳳山，也覺得身為民進黨機會最大參選人，立委大位已唾手可得，請黃捷請辭議員，專心她的立委大路。

徐尚賢表示，賴清德身為民進黨主席，曾經下過軍令「現任當選議員，不建議投入立委選舉」，所以黃捷是將在外軍令有所不受嗎？黃捷能否選上立委是她的命，但鳳山人若要二次罷免她也是鳳山人的權利。

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