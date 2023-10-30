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彰化選戰／陳吉仲挺吳音寧 謝衣鳯下鄉拜票

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
農業部前部長陳吉仲（前左）昨到彰化北斗，為民進黨立委參選人吳音寧（前右）站台。記者簡慧珍／攝影
農業部前部長陳吉仲（前左）昨到彰化北斗，為民進黨立委參選人吳音寧（前右）站台。記者簡慧珍／攝影

立法院副院長蔡其昌、農業部前部長陳吉仲，昨為民進黨彰化縣立法委員參選人吳音寧站台助選，都抨擊國民黨假扮網軍帶風向，惡意攻擊抹黑吳音寧。吳音寧的對手國民黨現任立法委員謝衣鳯按照行程下鄉拜票，爭取更多選民認同。

民進黨徵召吳音寧參選彰化縣第三選區立委，吳音寧在北斗鎮舉辦賴清德、吳音寧聯合競選總部北斗區成立大會，約1500人參加，會場爆棚。蔡其昌和獲聘為競選總部主任委員的陳吉仲都表示，吳音寧關心台灣農業和農民，學養相當專業，進入立法院一定會為農業和農民爭取最大福利。

總統參選人台灣民眾黨主席柯文哲日前重批陳吉仲做得爛，只會大撒幣，陳吉仲細數過去7年半開辦農民職災保險等農業政策，強調所有選舉的紛紛擾擾都不重要，重要的是大家檢視農業部做了什麼事情，政治人物的話不能黑白講，要好好了解現在台灣農漁民最需要的是什麼。

蔡基昌說，「台灣好油」臉書粉專板主「Lin bay好油」林裕紘在臉書「踢爆」農業部進口雞蛋有問題，結果被警方查出林裕紘背後最大支持者是國民黨工，所有「弊案」都是國民黨操作出來，國民黨用同樣手法抹黑攻擊吳音寧，大家一定要用選票為吳音寧討公道，把她送進立法院

彰化國民黨立委參選人謝衣鳯（前右）昨晚到二林鎮華崙里泰安宮舉辦問政說明會。圖／謝衣鳯服務處提供供
彰化國民黨立委參選人謝衣鳯（前右）昨晚到二林鎮華崙里泰安宮舉辦問政說明會。圖／謝衣鳯服務處提供供

立委謝衣鳯昨天按照行程下鄉拜票，到二林鎮泰安宮、竹塘鄉廣福宮舉辦音樂政見發表會，邀請街頭藝人以薩克斯風、唱歌表演台灣民謠，藉音樂先拉近選民的距離。

謝衣鳯列舉過去3年多來，她第一個立委任期內，爭取當地道路、排水、東螺溪水環境等建設。

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