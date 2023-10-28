黃捷跨區救火 接替趙天麟參選

民進黨高雄市第六選區立委趙天麟爆婚外情退選，昨午傳出黃捷接替參選，最快下周三中執會通過。面對黨內「拒絕空降」聲浪，黃捷在未傳出接棒前就表明「戰士沒有選擇戰場的權利」。市長陳其邁更指，「我不怕任何壓力」，唯一考量是提出有戰力能勝選的人。

黨內人士表示，民進黨南高屏提名策略小組成員，包括高市長陳其邁、民進黨立委王定宇、民進黨秘書長許立明，這幾天密集討論，考慮國會重要、高雄發展，重視年輕世代，聆聽各方建議，認為黃捷是最適當人選。

派系人士分析，該選區無法再由湧言會成員上陣，對趙天麟所屬的湧言會無疑是衝擊，盡管派系間有些許矛盾，打贏立委選戰仍為共識，沒有分裂問題。

趙天麟宣布退選後，多名里長表達「反空降」，傾向力挺黃文益，親菊系的資深議員郭建盟指，自己深耕二十年，也一讓再讓，懇請市長「不要堅持空降」。新系議員邱俊憲也指，在地蹲點經營是民進黨重要價值，期盼制度化處理黨內提名問題。

昨傳出黃捷出線後，趙天麟說，黃捷是優異接棒人選，若確認徵召，他會竭盡所能輔選。郭建盟說，若能讓大局更好，他會接受。黃文益昨在臉書發文恭喜黃捷。

陳其邁表示，唯一考量是提名人選可幫總統大選、替民進黨加分，提出有戰力、能勝選的人，強調「我不怕任何壓力」！

綠營人士分析，黃捷優勢是「空戰聲量」及「年輕」，第六選區有新住人口，黃捷能吸引年輕人選票。

資深民進黨員認為，郭建盟與菊系較接近，黃文益為湧言會，民進黨派系涇渭分明，民進黨齡尚淺的黃捷反而沒包袱，派系擺不平矛盾中，成出線優勢。高雄市黨部主委許智善直言，「不管是或不是，黨內派系都需修補整合」，團結才能勝選。

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