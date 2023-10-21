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屏南立委選戰 藍擬自推人選

聯合報／ 記者張已亷潘欣中／屏東報導
國民黨總統參選人侯友宜（中）昨到屏東造勢。針對屏南立委，選情變化大，藍營不排除自推人選。記者張已亷／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（中）昨到屏東造勢。針對屏南立委，選情變化大，藍營不排除自推人選。記者張已亷／攝影

屏東縣立委第二選區（屏南）選情變化大，綠營分裂，民進黨徵召徐富癸，無黨籍立委蘇震清因選罷法修法，無法參選，推兒子蘇孟淳參戰，國民黨遲未有人選，黨政策會副執行長蘇清泉日前拋出蘇孟淳，可望昨與國民黨總統參選人侯友宜、屏北立委參選人黃明賢「同框」造勢，國民黨屏縣黨部主委廖婉汝說，蘇孟淳昨2場未出席，後續依黨中央規範，預計2到3周內推人選參戰。

蘇清泉說，藍白合一直談不順利，讓蘇震清、蘇孟淳很惶恐，擔心有變數，他與蘇孟淳密切聯繫，若沒辦法同框站台合體，會做另外考慮，「廖婉汝一直有在準備，準備找人或自己跳下來選。」

廖婉汝說，昨是國民黨是否推派屏南立委參選人關鍵，邀請非綠聯盟合作，若蘇孟淳與侯友宜合體站台，黨會禮讓，但蘇孟淳昨2場皆未出席，將在兩到三周內推人選，從民調各方面條件，蘇清泉若能直接參選，三腳督情況下較有優勢，但蘇清泉一直在爭取不分區，「不然我也被考慮」。

另外，被視為挺郭派國民黨中常委、議長周典論女兒周孟蓉，昨潮州造勢場與侯友宜同台，地方解讀藍營歸隊。

立委蘇震清說，他強調在地聯盟要的是廣納各界，不限定哪黨哪派，不論是何黨參選人到地方都會歡迎，先前已表態不會幫任何參選人站台。

徐富癸則抨擊，蘇震清為延續家族政治生命，不惜付出任何代價，感慨很深，相信選民自有公斷，他依既定步伐端政見牛肉、傾聽民意，爭取支持。

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